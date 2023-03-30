Разработку нового Бюджетного кодекса обсудили в Правительстве РК

Министерством национальной экономики были презентованы основные подходы, а также структура и содержание документа.

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Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра – министра финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по разработке нового Бюджетного кодекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Также на совещании были обсуждены меры по кардинальному упрощению бюджетных процессов, повышению эффективности планирования и использованию бюджетных средств за счет элементов блочного бюджета, реализации новых инструментов управления результатами.

Кроме того, рассмотрены вопросы цифровизации, обеспечения подотчетности и транспарентности участников бюджетного процесса.

Министерством национальной экономики были презентованы основные подходы, а также структура и содержание документа.

С целью широкого обсуждения его основных положений с независимыми экспертами и представителями общественности на портале «Открытые НПА» для получения комментариев и предложений размещен Консультативный документ регуляторной политики.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев отметил, что основа нового Бюджетного кодекса должна обеспечивать макроэкономическую и бюджетную стабильность, способствовать достижению устойчивости и повышению эффективности государственных финансов и соответствовать целям Правительства в области развития.