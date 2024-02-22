Разумное использование воды в Центральной Азии обсуждают на форуме в Астане

В Астане проходит Международный форум по вопросам водных технологий и ресурсов Global Water, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

В мероприятии, организованном при поддержке министерства водных ресурсов и ирригации, приняли участие советник президента РК Канат Бозумбаев, руководитель блока по водным ресурсам офиса Delivery Unit Арман Турлубек, а также представители профильных госорганов, бизнеса, научных и общественных организаций, ведущие эксперты водной отрасли из Австрии, Израиля, Финляндии, Франции и других стран.

На форуме обсуждались вопросы разумного использования и охраны воды в Центральной Азии. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов выступил с докладом о проводимой работе по трансформации отечественной водной отрасли. Глава ведомства отметил, что для предотвращения дефицита воды в стране были разработаны два основополагающих документа – Водный кодекс и принятая правительством Концепция развития системы управления водными ресурсами до 2030 года.

– Крайне важную роль в новом Кодексе играет экономия воды. К примеру, водопользователи обязаны рационально использовать водные ресурсы, принимать меры по внедрению водосберегающих технологий и систем повторного использования воды, а также не допускать использования питьевых подземных вод не по назначению. На законодательном уровне ужесточается ответственность за нарушения в водной сфере. Появились требования по улучшению качества питьевой воды, – сообщил Нуржан Нуржигитов.

Отдельно министр остановился на вопросе экономии воды в сельском хозяйстве. Чтобы стимулировать фермеров применять водосберегающие технологии, ведомство, совместно с Министерством сельского хозяйства, работает над увеличением доли субсидирования расходов на установку и приобретение экономичных систем полива с 50% до 80%.

– Для исполнения поручений главы государства правительством утверждена Концепция развития системы управления водными ресурсами до 2030 года. Она предусматривает ряд безотлагательных мер по строительству и реконструкции водохранилищ, реконструкции гидротехнических сооружений и ирригационных систем, цифровизации, внедрению водосберегающих технологий. Реализация намеченных планов позволит снизить потери воды при транспортировке до 25%, гарантированно обеспечить водой отрасли экономики и снизить угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, – подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Также он выразил уверенность, что форум Global water станет уникальной площадкой для обмена опытом, знаниями и идеями по вопросам водной сферы, а также местом для установления партнерских связей между различными заинтересованными сторонами. Министр заявил, что представители ведомства приняли во внимание предложения, озвученные в рамках форума, и обязательно учтут их в ходе работы.