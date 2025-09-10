На данном этапе проводятся инженерно-геологические работы. Их цель — детально изучить характеристики грунтов и уровень залегания подземных вод, чтобы гарантировать максимальную безопасность и долговечность будущих промышленных объектов. После завершения инженерно-геологических работ начнется основное строительство.

Проект реализуется в соответствии с задачами, обозначенными Главой государства, и станет ключевым этапом в превращении аэропорта Актобе в современный международный хаб.

Новый топливозаправочный комплекс позволит заправлять воздушные суда не только топливом марок РТ и ТС-1, но и востребованным на международном рынке авиатопливом Jet A-1. Переход на этот стандарт необходим для интеграции Казахстана в глобальную авиатранспортную сеть,также является обязательным условием для будущего использования экологически чистого топлива (SAF).

Инвестпроект подразумевает строительство двух пусковых комплексов. На первом этапе будет создан мобильный топливозаправочный комплекс объемом до 600 кубометров и приобретены два топливозаправщика. Второй этап включает строительство основного объекта - резервуарного парка ТЗК с объемом хранения 20,2 тыс. кубометров топлива, сливо-наливной железнодорожной эстакады и диспетчерского центра.

Объем инвестиций в проект оценивается в сумму порядка 5 млрд тенге, его реализация позволит создать более 50 постоянных рабочих мест. Таким образом, планируется превратить аэропорт Актобе в полноценный авиационный хаб, укрепив позиции Казахстана как ключевого транзитного узла в Центральной Азии.