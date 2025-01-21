Развитие IT-экспорта: премьер поручил активнее привлекать в РК крупных игроков

Он напомнил, что президент поставил задачу к 2026 году довести уровень IT-экспорта до 1 млрд долларов

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы развития экспорта IТ-услуг и продуктов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Премьер-министр подчеркнул, что ряд казахстанских проектов, таких как Alaqan, Codiplay, CITIX, CEREBRA, OGames, Parqour, ApartX, зарекомендовали себя на зарубежных рынках, включая США, Арабские эмираты, Нидерланды, Великобританию, Германию и другие страны. Отмечены ключевые направления работы для дальнейшего роста экспорта IT-услуг.

«Глава государства поставил задачу к 2026 году довести уровень IT-экспорта до 1 млрд долларов. Для реализации поставленной задачи ведется работа по созданию соответствующей инфраструктуры и оказанию поддержки бизнесу в данной сфере. Это позволило за последние 5 лет увеличить объем экспорта казахстанских IT-услуг более чем в 20 раз. Дальнейшая работа по росту экспорта IT-услуг и продуктов должна сконцентрироваться на развитии акселерационных программ в регионах и расширении круга партнеров-инвесторов. Локомотивами должны стать региональные IT-хабы и венчурные фонды», – отметил Олжас Бектенов.

Руководитель правительства привел в пример Astana Hub, ставший инновационным кластером и ключевым партнером для многих стартапов. Отмечено, что участникам технопарка предоставлены налоговые и визовые преференции, организованы информационно-образовательная поддержка и программы для развития бизнеса.

Перед Министерством цифрового развития совместно с акиматами поставлена задача по разработке дорожной карты по поддержке региональных IT-хабов по примеру Astana Hub и Карагандинской терриконовой долины. Акиматам поручено оперативно решить вопросы финансирования и поддержки региональных хабов.

Министерству цифрового развития до конца марта поручено завершить работу по созданию и лицензированию управляющей компании Qazaqstan Venture Group. Олжас Бектенов подчеркнул, что для оказания финансовой поддержки отечественным стартапам необходимо ускорить процедуры создания Венчурного фонда с доведением его объема к концу 2025 года до $1 млрд.

Кроме того, поставлена задача по оцифровке всех процедур проведения научных и научно-исследовательских работ. Премьер-министр обратил внимание на то, что соответствующая платформа уже функционирует. Необходимо подключить государственные органы, квазигосударственный сектор и недропользователей, что позволит повысить востребованность отечественных инновационных разработок и содействовать их выходу на международные рынки.

Вместе с тем важно активизировать популяризацию технологического предпринимательства в регионах Казахстана и создание условий для повышения компетенций казахстанских специалистов на базе региональных IT-хабов. Министерству цифрового развития совместно с заинтересованными государственными органами дано поручение актуализировать меры государственной поддержки IT-компаниям, деятельность которых направлена на экспорт услуг и продуктов.