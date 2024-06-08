Развитие отечественного китаеведения – требование времени
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Айгуль Турысбекова
Китаеведение – большая отрасль страноведения, значение и задачи которой специалисты разных стран характеризуют по-своему. И это уместно, так как каждое государство рассматривает китаеведение с позиции своего геополитического положения и возможностей, а также исходящих из этого национальных интересов. О том, как развивается китаеведение в Казахстане, мы поговорили с генеральным директором Института востоковедения, профессором, известным ученым-китаеведом, переводчиком Дукеном Масимханулы.