Президент Касым-Жомарт ­Токаев в своем Послании внес ряд предложений, касающихся политических, правовых и социальных аспектов развития демократи­ческих институтов и гражданского общества в новом Казахстане. Он дал ответы на вопросы, волнующие общественность. К сожалению, на протяжении многих лет они оставались нерешенными.

Предложение о введении адми­нистративно-территориальных изменений родилось из общественного запроса. Меры, направленные на ограничение абсолютной власти Президента, усиление Парламента, введение мажоритарной системы выборов, несомненно, будут поддержаны большинством. Задача сейчас состоит в том, чтобы трансформировать систему, которая существует уже много лет, адаптировать общественное сознание к собственной модернизации. В частности, необходимы поддержка и активное участие интеллигенции в масштабном реформаторском процессе страны.

В этот раз Послание Главы государства было более полити­ческим, нежели экономическим. Это правильно – без реформы политической системы добиться прогресса в экономике практически невозможно. Как сказал Президент, мы располагаем хорошими возможностями выйти из кризиса, и потенциал у нас есть. Но развитию экономики мешает старая система со множеством бюрократических проволочек. Если мы добьемся перемен и повышения эффективности работы на местах, то прогресс будет достигнут.