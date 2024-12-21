Разыскиваемый за мошенничество мужчина депортирован в Казахстан из ОАЭ

Мошенничество
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Он обещал содействие в трудоустройстве граждан в госорганы за денежное вознаграждение, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

20 декабря из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан депортирован 37-летний мужчина, объявленный в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана за совершение мошенничества в крупном размере, сообщает Polisia.kz.

В период с 2020 по 2021 год он, злоупотребляя доверием, под предлогом содействия в трудоустройстве в государственные органы завладел денежными средствами граждан.

После получения денег подозреваемый покинул территорию республики.

В январе текущего года по запросу Интерпола МВД фигурант был задержан в Дубае. Компетентные органы ОАЭ приняли решение о его выдаче.

В настоящее время задержанный помещен под стражу сотрудниками ВСД МВД.

#ОАЭ #экстрадиция #мошенник

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