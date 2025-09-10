Реабилитационный центр открылся в Сауране

Медицина
7
Ксения Черника, Туркестанская область

В Сауранском районе открылся новый реабилитационный центр, рассчитанный на 90 мест.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Центр предназначен для детей от 3 до 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Здесь предоставляются специальные социальные услуги по восьми направлениям. Учреждение оснащено современным медицинским и реабилитационным оборудованием, предусмотрены кабинеты для занятий, площадки для мини-футбола и воркаута, а также летняя сцена. Учебные классы для детей с инвалидностью обустроены современной мебелью.

Стоимость проекта составила 3 млрд 121 млн тенге. Как сообщила директор центра Лаззат Есназарова, в штате работают дефектолог, логопед, психолог, специалисты по лечебной физкультуре и трудотерапии. В стационарном отделении будут обучаться 60 пациентов, а для 30 детей с психоневрологическими нарушениями планируется открытие дневного отделения. Новое учреждение станет важной частью системы реабилитации и социальной адаптации детей с особыми потребностями в регионе.

#медицина #реабилитационный центр #Сауран

