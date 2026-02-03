Реализация поручений Президента: обрабатывающая промышленность РК усилила рост

18

В рамках исполнения поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева по развитию обрабатывающей промышленности, диверсификации экономики и привлечению инвестиций в 2025 году обеспечен устойчивый рост ключевых отраслей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам января–декабря совокупный рост обрабатывающей промышленности составил 6,4%, чему способствовали расширение действующих мощностей и реализация крупных инвестиционных проектов по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РК, передает Kazpravda.kz

Промышленный рост: вклад ключевых отраслей

Положительная динамика зафиксирована в большинстве секторов обрабатывающей промышленности. Наиболее высокие темпы роста продемонстрировали машиностроение (+12,9%), химическая промышленность (+9,8%), производство строительных материалов (+9,7%), производство готовых металлических изделий (+13,6%) и легкая промышленность (+13,2%). Рост отмечен в металлургии (+1,2%) и в сегменте резиновых и пластмассовых изделий (+7,6%), бумаги (+5,3%).

Металлургия: ставка на переработку и экспортный потенциал

В металлургической промышленности объем производства увеличился на 1,2% за счет роста черной металлургии (+4,3%). Увеличены объемы выпуска ферросплавов, чугуна, стали, проката и трубной продукции.

В 2025 году в отрасли реализовано 20 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 306,6 млрд тенге, создано 4 427 рабочих мест.

Среди ключевых — производство стальных прямошовных труб ТОО «ТЭМПО-Казахстан» в Карагандинской области, предприятие ТОО «QazAlPack» в Шымкенте по выпуску алюминиевой упаковки мощностью 2,1 млрд единиц в год и др. Реализация этих проектов направлена на углубление переработки и расширение экспортной номенклатуры.

Машиностроение — ключевой драйвер индустриализации

Машиностроительная отрасль показала рост на уровне 12,9%, чему способствовало развитие автомобилестроения, сельхозмашиностроения, производства электрического оборудования, а также компьютеров и электронных изделий.

В течение года реализовано 38 проектов на сумму 655,5 млрд тенге, создано 9 967 рабочих мест. В их числе — запуск автопроизводств Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы с выпуском автомобилей брендов Chery, Changan, Haval и Tank, а также завода KIA Qazaqstan в Костанайской области. Дополнительно в регионе введен в эксплуатацию завод ТОО «KamLitKZ» по производству редукторов для грузовой техники с проектной мощностью 74 тыс. единиц в год.

Химическая промышленность: развитие базовой химии и упаковки

Химическая промышленность продемонстрировала рост 9,8% за счет увеличения выпуска полипропилена, аммофоса и аммиачной селитры. В 2025 году введено в эксплуатацию 13 проектов с объемом инвестиций 74,5 млрд тенге, создано 932 рабочих места. Среди них — предприятие ТОО «Hong Shun» по производству жидкого стекла в Алматинской области, завод ТОО «Синтез Урал» по выпуску метилэтанола в Западно-Казахстанской области, а также производство упаковочных материалов ТОО «QazEcoPack» в Туркестанской области.

Строительные материалы и переработка: поддержка инфраструктурных проектов

Производство строительных материалов увеличилось на 9,7% благодаря росту выпуска цемента, товарного бетона, строительных растворов, извести и сборных бетонных конструкций. Данная динамика связана с реализацией инфраструктурных и жилищных проектов по всей стране.

Параллельно рост зафиксирован в производстве резиновых и пластмассовых изделий, бумаги и картона, а также готовых металлических изделий, ориентированных на внутренний рынок и импортозамещение.

Легкая промышленность: развитие региональных производств

Легкая промышленность выросла на 13,2% за счет увеличения выпуска текстильных изделий и кожаной продукции. В отрасли реализовано 13 инвестиционных проектов на сумму 24,4 млрд тенге, создано 634 рабочих места. Среди ключевых — проекты ТОО «KazFeltec» в Актюбинской области, ТОО «Гранд Материк» в Атырауской области и ТОО «Marvik partners» в Шымкенте, ориентированные на выпуск нетканых и упаковочных материалов.

Итоги 2025 года подтверждают, что обрабатывающая промышленность остается одним из ключевых драйверов экономического роста Казахстана. Последовательное выполнение поручений Президента, реализация инвестиционных проектов и запуск новых производств формируют устойчивую промышленную базу, создают рабочие места в регионах и повышают конкурентоспособность отечественной продукции.

#производство #промышленность #предприятия

Популярное

Все
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Возрождая кукурузную житницу
Число пожаров в отопительный сезон снижается
В целях поддержки креативной индустрии
С акцентом на рациональное землепользование
Дом культуры – сердце села
Важность активизации практических шагов
Проверки без уведомления
Преимущество однопалатного Парламента – повышение эффективности законодательного процесса
Продукция отправится в Эстонию
Новая философия модернизации страны
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Предоставят льготные кредиты
Прочный фундамент долгосрочного развития
Возврат к традиционным СМИ неизбежен
От «Вольной бедноты» до «Аq jol»
Линия судьбы Куандыка Касымова
Уверенная поступь «Свободного»
Не набор норм, а обновленный общественный договор
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Для досуга и занятий спортом
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
В шаге от триумфа
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Лесники подкармливают диких животных
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Налог на транспорт изменен в Казахстане
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года

Читайте также

Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Правила в сфере оценочной деятельности меняют в Казахстане
Ряд ввозных таможенных пошлин отменили в Казахстане
Первое в 2026 году заседание Совета ЕЭК прошло в Москве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]