Для реализации важных политических преобразований и социально-экономических мер, предложенных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в его Послании народу Казахстана, разработан Общенациональный план (ОНП), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

План состоит из 36 пунктов по 10 ключевым направлениям.

В числе первоочередных мероприятий ОНП указаны вопросы: «О полномочиях Президента», «Переформатирование представительной ветви власти», «Совершенствование избирательной системы», «Усиление правозащитных институтов», «Повышение конкурентоспособности СМИ и укрепление роли гражданского общества», «Децентрализация местного самоуправления», «Совершенствование административно-территориального устройства страны» и другие пункты.

По словам Премьер-министра РК, реализация предстоящих значимых политических реформ потребует внесения изменений в конституционные законы и законы по вопросам полномочий Президента, порядка формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента, маслихатов, акимов, партийного устройства и других.

В законодательство РК будет введен запрет акимам и их заместителям занимать должности в филиалах политических партий, а также положение об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного совета.

Также по одному из направлений Общенационального плана мероприятий планируется создание Конституционного суда Республики Казахстан, исключение из Конституции смертной казни как вида наказания, обеспечение конституционной регламентации и гарантий деятельности Уполномоченного по правам человека и его права обращаться в Конституционный суд.

В рамках десятого направления ОНП будет разработан проект Плана антикризисных мер, направленный на обеспечение устойчивости финансовой системы, контроль и снижение инфляции, сокращение разрывов в транспортно-логистических цепочках, поддержку и стимулирование внешнеторговой деятельности, поддержку отраслей экономики и привлечение инвестиций.

Выступая в рамках заседания, Премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что представленный Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства полностью отвечает поставленным задачам, прошел все необходимые процедуры согласования.

В завершение публичной части заседания по реализации Послания Главы государства «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» Алихан Смаилов особо подчеркнул: «Необходимо без промедлений приступить к реализации данного плана. Обращаю внимание всех первых руководителей, вы несете персональную ответственность за качество и своевременность исполнения каждого мероприятий плана. Моим заместителям поручаю держать свои направления плана на самом строгом контроле».