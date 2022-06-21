Общество Ребенка мало просто любить, его надо слушать 21 июня 2022 г. 0:15 Лилия Мухитова Проблема «отцов и детей» извечная, у каждого поколения есть претензии к «младшим». Современные дети не исключение: они «залипают» в гаджетах, не уважают старших, не хотят учиться… Психологическое здоровье ребенка так же важно, как и физическое. И ему нужно уделять внимания не меньше, если не больше. В Год детей, объявленный в Казахстане, проводится немало мероприятий, направленных на всестороннее развитие ребенка. Однако нам, взрослым, нужно понимать, что чувствуют наши дети, как адаптируются в этом сложном для них мире и чем мы можем им помочь. О современных психологических проблемах детей и их родителей мы решили поговорить с педагогом-психологом столичной школы-гимназии № 3 Людмилой Антоновной Вишневской. Большой опыт работы и неравнодушие к детским тяготам позволяют ей профессионально судить о реалиях сегодняшнего дня и по возможности помогать и взрослым – педагогам и родителям, и детям. – Ни для кого не секрет, что каждое новое поколение отличается от предыдущих. Прогресс в науке, технике, технологиях и в обществе ускоряется. Информация постоянно меняется. Все это оказывает сильное влияние на развитие и психику ребенка, – начала она наш диалог. – А ведь психика ребенка неустойчива и лабильна. Она подвергается влиянию и со стороны окружающего общества, и со стороны обстоятельств, и со стороны социальных сетей. Все чаще мы видим недисциплинированных, неуспевающих, нервных детей и даже детей с психическими расстройствами. Первыми с этими проблемами сталкиваются родители, а потом и воспитатели, учителя, общество. Главной проблемой современных отцов и детей психолог называет дефицит общения между собой. Отсюда и непонимание друг друга, неумение конструктивно взаимодействовать, и, как следствие, недостатки в социализации. У ребенка складывается потребительское отношение к родителям. Поэтому практически невозможно найти семью, даже самую благополучную, где бы не случались конфликты с одним или же с обоими родителями. – И взрослые, и дети жалуются на недостаток внимания, которое необходимо для нормального развития и эмоционального благополучия. Родители в наши дни слишком заняты самореализацией и зарабатыванием денег. Ребенок пошел в школу – значит, уже вырос, что с ним возиться. Так он остается наедине со своими заботами, интересами, а иногда и бедами, – говорит Людмила Антоновна. Сначала детям трудно примириться с родительским невниманием. Но со временем они привыкают и уже не пускают к себе в душу. Самый верный способ привлечь внимание, с точки зрения ребенка, – это непослушание или нежелание учиться, в худшем случае – аутоагрессия. Бывает и так, что родители не ограничивают сына или дочь, не выстраивают правила, позволяют делать абсолютно все. Нарушается иерархия, малыш «захватывает власть» в семье. Конечно, взрослым легче всего «откупиться» от его просьб, разрешать все, руководствуясь призрачным утверждением «я доверяю своему ребенку». – И вот сын или дочь, купаясь в роскоши и не зная ни в чем отказа, вдруг получает запрет. «Ах так? Ну я вам сейчас устрою!» Дальнейшее предсказать невозможно, тем более в лучших друзьях у него –Интернет, – продолжает свою мысль психолог. Причины чрезмерной занятости родителей понятны. Некоторые и вправду много работают, особенно в неполных семьях, зарабатывая и за маму, и за папу. Им приходится решать все бытовые вопросы, обслуживать всех членов семьи, в том числе престарелых родителей. А если и остается время, то его хочется уделить себе – посмотреть телевизор, пообщаться в социальных сетях, элементарно выспаться. Что касается совместного семейного отдыха, то не каждый умеет его организовать, да и желания брать на себя еще и это появляется далеко не у всех мам и пап. Конечно, не приведет ни к чему хорошему и то, что родители будут посвящать все свое время своим чадам, буквально растворяться в них. Это уже крайность, считает психолог, ребенок должен самостоятельно приобретать жизненный опыт. А взрослые члены семьи должны быть рядом, всегда готовые поддержать, дать совет, помочь, подсказать. Невозможно прожить за ребенка, даже безумно любимого, его жизнь. Как нельзя и переносить на него свои нереализованные планы и мечты. Но отсутствие общих точек соприкосновения уносит искренность из отношений. Не обязательно интересы разных поколений должны совпадать, главное – уважать интересы друг друга. А что обычно мы говорим своему чаду? «Как можно столько времени играть в эту дурацкую компьютерную игру?!» или «Что за бестолковую музыку ты слушаешь!», «Вот я в твои годы… (здесь каждый найдет что вставить от себя). Потом наши же дети обвиняют нас в отставании от времени, нежелании идти с ним в ногу. – Иногда родители с высоты прожитых лет отмахиваются от «незначительных» проблем в жизни дочери или сына. А для их маленького жизненного опыта это огромная проблема, порой несовместимая с жизнью. Искренняя заинтересованность в друзьях, увлечениях, школьных делах – вот что нужно нашим детям. Создание дома спокойной, уютной обстановки, забота друг о друге, взаимное уважение, совместная деятельность защищают всех членов семьи. На призыв «Мама!» нужно реагировать немедленно. Он означает: «Я очень нуждаюсь в тебе». Значит в этот момент ребенку срочно нужно наше внимание, время, ласка, тепло и любовь, – объясняет Людмила Вишневская. Еще одна проблема, лежащая на поверхности, – это хроническая усталость. Мы часто удивлены, от чего могут уставать наши энергичные дети. А ведь на самом деле, пытаясь развивать свое чадо во всех направлениях, мы чересчур загружаем его всевозможными кружками и спортивными секциями. Иногда бывает и так, что ребенку совсем неинтересно то, что кажется таким важным для нас. У старшеклассников постоянная подготовка к экзаменам и мысли о выборе будущей профессии. Добавим в причины компьютерные игры, неправильное питание, неполноценный сон, инфекции, стресс, сахарный диабет… По словам психолога, синдром хронической усталости характеризуется болезненными соматическими проявлениями, неуверенностью в себе, комплексами. Самое страшное, чем может грозить переутомление, –это появление суицидальных настроений и развитие депрессии. Такие дети нуждаются в медицинской и психологической помощи. Но часто родители жалуются и на прямо противоположную проблему – у современных детей появляется тенденция к лени и ничегонеделанию. Взрослые рассуждают: «Мы стеснялись своей лени, а нынешняя молодежь выставляет ее напоказ». Тут важно не обвинять, а тщательно проанализировать поведение, помочь найти занятие по душе, обратиться к специалистам. Нежелание учиться, падение мотивации к образованию приводит к тому, что у детей пропадает их природная любознательность. А это порождает другие трудности: неуспеваемость, некомпетентность, интеллектуальную пассивность, неусидчивость, недисциплинированность. Вследствие того, что многие современные дети получают по жизни все в готовом виде и все проблемы за них решают взрослые, пропадает умение к самоорганизации. Не надо ставить цели, не надо их добиваться, бороться. А ведь саморегуляция и самоорганизация – это тоже навыки, которые важно приобрести для успешной жизни. – Самый большой друг современного школьника – это смартфон. Теперь не мы знакомим их с жизненными и культурными ценностями, а он. Причем информационная повестка ничем не ограничена, негатив льется непрерывным потоком. А ведь любую информацию ребенок принимает за действительность, – рассуждает Людмила Антоновна. – Раньше мы все бегали во дворах, воспитывали друг друга, учились общаться. Сегодня книги, спорт, театр, живое общение отходят на второй план. Детям элементарно не хватает свежего воздуха, прогулок. Они замыкаются в себе. Если и общаются со сверстниками, то часто посредством соцсетей. Попасть под влияние Интернета легко, ведь дети не пользуются фильтрами, оставшись один на один с компьютером. И у ребенка со слабой нервной системой психика совсем разрушается. Появился новый тип мышления – клиповый. Дети не всегда могут отличить хорошее от плохого, они недостаточно умеют сопереживать (не в каждой семье учат эмпатии) и просто потребляют информацию. А так как они предоставлены сами себе, то выводы сделать никто не помогает. И запрещать, отбирать, накладывать вето на гаджеты – не выход. Ко всему нужен тонкий разумный подход. Она рассказывает еще об одной негативной тенденции. Родители заняты зарабатыванием денег, а дети думают, что так и надо, и что так же будет в их будущей судьбе. В последнее время старшеклассники высказываются по поводу своей будущей семьи так, что она будет, но только без детей. И это, безусловно, далеко не лучший пример, который мы демонстрируем младшему поколению. Чему еще плохому могут научить нерадивые взрослые, так это мат. С этим согласятся все, кто хоть раз посидел на детской площадке рядом с подросшими детьми: просто ужас, как матерятся восьми-, девяти-, десятилетние оболтусы! О подростках я уже не говорю… – Действительно, матерятся все, начиная с детского сада. Некоторые усваивают ненормативную лексику, не выходя из дома. Маленькие дети повторяют за взрослыми то, что слышат. Когда они произносят, картавя, скабрезное слово, все вокруг смеются, умиляются, просят повторить, подсказывают еще «словечко». Ребенок повторяет опыт в другой компании, закрепляет. Лучше было бы не обращать на это внимание, – говорит психолог. По ее словам, в начальной школе матерятся, когда протестуют, агрессируют, скандалят. Иногда они подражают старшим, таким образом взрослеют, становятся самостоятельными. Подростки используют мат как фон, как браваду, показатель взрослости и как способ самоутверждения. – Когда я говорю подросткам, что моей маме девяносто лет и она за свою жизнь ни разу не произнесла нецензурного слова, они не верят, такое у них в голове не укладывается. Как по-другому продемонстрировать свою «крутость», как выразить свои эмоции, выходящие через край? – рассуждает Людмила Антоновна. – Помню один случай: мальчик на экзамене не мог справиться с заданиями, разозлился и начал материться. Досталось и учителю, который подошел его успокоить. На что мама потом заявила: «Я в первый класс привела ребенка, который не матерился», – намекая, что этому учат преподаватели математики и литературы. Психолог утверждает, что лишь в одном таком случае из тысячи можно говорить о психиатрических и неврологических нарушениях. Чаще всего уставший «накрученный» молодой человек, находясь в стрессе, таким образом выражает свои эмоции. Особенно неприятно, когда в художественном мате затыкают за пояс любого «сапожника» девушки. – Если слышу неподобающее слово, останавливаю, обозначаю причину недовольства. Многие извиняются, понимают. Они просто привыкли так выражаться и не контролируют свою речь. Причем чаще эти слова не оскорбительные, а нейтральные, – говорит моя собеседница. Что же делать? Однозначно, не бить, не оскорблять, не материть в ответ. Спокойно в беседе выяснить причину такого поведения. Объяснять смысл слов, чтобы было стыдно произносить. Повышать культурный уровень – водить в театр, читать качественную художественную литературу. Воспитывать грамотную речь, культуру общения, учить извиняться. Помогать исправляться. Показывать личный пример, воспитывая себя. Создавать уют и доброжелательность в доме. И главное – выстраивать доверительные отношения с ребенком. В каждой семье свои детско-родительские отношения, свои проблемы. И каждому взрослому нужно учиться быть достойным родителем. Благо, сейчас так много полезной информации: лекций, книг, интервью со знаменитыми семейными психологами и педагогами, такими, как Марина Мелия, Людмила Петрановская, Шалва Амонашвили и многими другими. Нужно только найти время, ведь отношения с ребенком – одни из самых важных в жизни каждого из нас. И важно не упустить момент, разобраться с той или иной проблемой, когда она только появилась, не откладывая на потом. Ведь, как мы уже поняли, если ребенок не получит поддержку здесь и сейчас, он замкнется в себе. И кто знает, к чему это может привести. Пред. След. Пред. След.