Ребенка мало просто любить, его надо слушать

Проблема «отцов и детей» извечная, у каждого поколения есть претензии к «младшим». Современные дети не исключение: они «залипают» в гаджетах, не уважают старших, не хотят учиться…

Психологическое здоровье ребенка так же важно, как и физическое. И ему нужно уделять внимания не меньше, если не больше. В Год детей, объявленный в Казахстане,­ проводится немало мероприятий, направленных на всестороннее развитие ребенка. Однако нам, взрослым, нужно понимать, что чувствуют наши дети, как адаптируются в этом сложном для них мире и чем мы можем им помочь.

О современных психологических проблемах детей и их родителей мы решили поговорить с педагогом-психологом столичной школы-гимназии № 3 Людмилой Антоновной Вишневской. Большой опыт работы и неравнодушие к детским тяготам позволяют ей профессионально судить о реалиях сегодняшнего дня и по возможности помогать и взрослым – педагогам и родителям, и детям.

– Ни для кого не секрет, что каж­дое новое поколение отличается от предыдущих. Прогресс в науке, технике, технологиях и в обществе ускоряется. Информация постоянно меняется. Все это оказывает сильное влияние на развитие и психику ребенка, – начала она наш диалог. – А ведь психика ребенка неустойчива и лабильна. Она подвергается влиянию и со стороны окружающего общества, и со стороны обстоятельств, и со стороны социальных сетей. Все чаще мы видим недисциплинированных, неуспевающих, нервных детей и даже детей с психическими расстройствами. Первыми с этими проблемами сталкиваются родители, а потом и воспитатели, учителя, общество.

Главной проблемой современных отцов и детей психолог называет дефицит общения между собой. Отсюда и непонимание друг друга, неумение конструктивно взаимодействовать, и, как следствие, недостатки в социализации. У ребенка складывается потребительское отношение к родителям. Поэтому практически невозможно найти семью, даже самую благополучную, где бы не случались конфликты­ с одним или же с обоими родителями.

– И взрослые, и дети жалуются на недостаток внимания, которое необходимо для нормального развития и эмоционального благополучия. Родители в наши дни слишком заняты самореализацией и зарабатыванием денег. Ребенок пошел в школу – значит, уже вырос, что с ним возиться. Так он остается наедине со своими заботами, интересами, а иногда и бедами, – говорит Людмила Антоновна.

Сначала детям трудно примириться с родительским невниманием. Но со временем они привыкают и уже не пускают к себе в душу. Самый верный способ привлечь внимание, с точки зрения ребенка, – это непослушание или нежелание учиться, в худшем случае – аутоагрессия.

Бывает и так, что родители не ограничивают сына или дочь, не выстраивают правила, позволяют делать абсолютно все. Нарушается иерархия, малыш «захватывает власть» в семье. Конечно, взрос­лым легче всего «откупиться» от его просьб, разрешать все, руководствуясь призрачным утверждением «я доверяю своему ребенку».

– И вот сын или дочь, купаясь в роскоши и не зная ни в чем отказа, вдруг получает запрет. «Ах так? Ну я вам сейчас устрою!» Дальнейшее предсказать невозможно, тем более в лучших друзьях у него –Интернет, – продолжает свою мысль психолог.

Причины чрезмерной занятости родителей понятны. Некоторые и вправду много работают, особенно в неполных семьях, зарабатывая и за маму, и за папу. Им приходится решать все бытовые вопросы, обслуживать всех членов семьи, в том числе престарелых родителей. А если и остается время, то его хочется уделить себе – посмотреть телевизор, пообщаться в социальных сетях, элементарно выспаться. Что касается совместного семейного отдыха, то не каждый умеет его организовать, да и желания брать на себя еще и это появляется далеко не у всех мам и пап.

Конечно, не приведет ни к чему хорошему и то, что родители будут посвящать все свое время своим чадам, буквально растворяться в них. Это уже крайность, считает психолог, ребенок должен самостоятельно приобретать жизненный опыт. А взрослые члены семьи должны быть рядом, всегда готовые поддержать, дать совет, помочь, подсказать. Невозможно прожить за ребенка, даже безумно любимого, его жизнь. Как нельзя и переносить на него свои нереализованные планы и мечты.

Но отсутствие общих точек соприкосновения уносит искренность из отношений. Не обязательно интересы разных поколений должны совпадать, главное – уважать интересы друг друга.

А что обычно мы говорим свое­му чаду? «Как можно столько времени играть в эту дурацкую компьютерную игру?!» или «Что за бестолковую музыку ты слушаешь!», «Вот я в твои годы… (здесь каждый найдет что вставить от себя). Потом наши же дети обвиняют нас в отставании от времени, нежелании идти с ним в ногу.

– Иногда родители с высоты прожитых лет отмахиваются от «незначительных» проблем в жизни дочери или сына. А для их маленького жизненного опыта это огромная проблема, порой несовместимая с жизнью. Искренняя заинтересованность в друзьях, увлечениях, школьных делах – вот что нужно нашим детям. Соз­дание дома спокойной, уютной обстановки, забота друг о друге, взаимное уважение, совместная деятельность защищают всех членов семьи. На призыв «Мама!» нужно реагировать немедленно. Он означает: «Я очень нуждаюсь в тебе». Значит в этот момент ребенку срочно нужно наше внимание, время, ласка, тепло и любовь, – объясняет Людмила Вишневская.

Еще одна проблема, лежащая на поверхности, – это хроническая усталость. Мы часто удивлены, от чего могут уставать наши энергичные дети. А ведь на самом деле, пытаясь развивать свое чадо во всех направлениях, мы чересчур загружаем его всевозможными кружками и спортивными секция­ми. Иногда бывает и так, что ребенку совсем неинтересно то, что кажется таким важным для нас.

У старшеклассников постоянная подготовка к экзаменам и мысли о выборе будущей профессии. Добавим в причины компьютерные игры, неправильное питание, неполноценный сон, инфекции, стресс, сахарный диабет… По словам психолога, синдром хронической усталости характеризуется болезненными соматическими проявлениями, неуверенностью в себе, комплексами. Самое страшное, чем может грозить переутомление, –это появление суицидальных настроений и развитие депрессии. Такие дети нуждаются в медицинской и психологической помощи.

Но часто родители жалуются и на прямо противоположную проблему – у современных детей появляется тенденция к лени и ничегонеделанию. Взрослые рассуждают: «Мы стеснялись своей лени, а нынешняя молодежь выставляет ее напоказ». Тут важно не обвинять, а тщательно проанализировать поведение, помочь найти занятие по душе, обратиться к специалистам.

Нежелание учиться, падение мотивации к образованию приводит к тому, что у детей пропадает их природная любознательность. А это порождает другие труднос­ти: неуспеваемость, некомпетентность, интеллектуальную пассивность, неусидчивость, недисциплинированность.

Вследствие того, что многие современные дети получают по жизни все в готовом виде и все проблемы за них решают взрос­лые, пропадает умение к самоорганизации. Не надо ставить цели, не надо их добиваться, бороться. А ведь саморегуляция и самоорганизация – это тоже навыки, которые важно приобрести для успешной жизни.

– Самый большой друг современного школьника – это смарт­фон. Теперь не мы знакомим их с жизненными и культурными ценностями, а он. Причем информационная повестка ничем не ограничена, негатив льется непрерывным потоком. А ведь любую информацию ребенок принимает за действительность, – рассуждает Людмила Антоновна. – Раньше мы все бегали во дворах, воспитывали друг друга, учились общаться. Сегодня книги, спорт, театр, живое общение отходят на второй план. Детям элементарно не хватает свежего воздуха, прогулок. Они замыкаются в себе. Если и общаются со сверстниками, то часто посредством соцсетей. Попасть под влияние Интернета легко, ведь дети не пользуются фильт­рами, оставшись один на один с компьютером. И у ребенка со слабой нервной системой психика совсем разрушается. Появился новый тип мышления – клиповый. Дети не всегда могут отличить хорошее от плохого, они недостаточно умеют сопереживать (не в каждой семье учат эмпатии) и просто потребляют информацию. А так как они предоставлены сами себе, то выводы сделать никто не помогает. И запрещать, отбирать, накладывать вето на гаджеты – не выход. Ко всему нужен тонкий разумный подход.

Она рассказывает еще об одной негативной тенденции. Родители заняты зарабатыванием денег, а дети думают, что так и надо, и что так же будет в их будущей судьбе. В последнее время старшеклассни­ки высказываются по поводу своей будущей семьи так, что она будет, но только без детей. И это, безусловно, далеко не лучший пример, который мы демонстрируем младшему поколению.

Чему еще плохому могут научить нерадивые взрослые, так это мат. С этим согласятся все, кто хоть раз посидел на детской площадке рядом с подросшими детьми: просто ужас, как матерятся восьми-, девяти-, десятилетние оболтусы! О подростках я уже не говорю…

– Действительно, матерятся все, начиная с детского сада. Некоторые усваивают ненормативную лексику, не выходя из дома. Маленькие дети повторяют за взрос­лыми то, что слышат. Когда они произносят, картавя, скабрезное слово, все вокруг смеются, умиляются, просят повторить, подсказывают еще «словечко». Ребенок повторяет опыт в другой компании, закрепляет. Лучше было бы не обращать на это внимание, – говорит психолог.

По ее словам, в начальной школе матерятся, когда протестуют, агрессируют, скандалят. Иногда они подражают старшим, таким образом взрослеют, становятся самостоятельными. Подростки используют мат как фон, как браваду, показатель взрослости и как способ самоутверждения.

– Когда я говорю подросткам, что моей маме девяносто лет и она за свою жизнь ни разу не произнесла нецензурного слова, они не верят, такое у них в голове не укладывается. Как по-другому продемонст­рировать свою «крутость», как выразить свои эмоции, выходящие через край? – рассуждает Людмила Антоновна. – Помню один случай: мальчик на экзамене не мог справиться с заданиями, разозлился и начал материться. Досталось и учителю, который подошел его успокоить. На что мама потом заявила: «Я в первый класс привела ребенка, который не матерился», – намекая, что этому учат преподаватели математики и литературы.

Психолог утверждает, что лишь в одном таком случае из тысячи можно говорить о психиатрических и неврологических нарушениях. Чаще всего уставший «накрученный» молодой человек, находясь в стрессе, таким образом выражает свои эмоции. Особенно неприятно, когда в художественном мате затыкают за пояс любого «сапожника» девушки.

– Если слышу неподобающее слово, останавливаю, обозначаю причину недовольства. Многие извиняются, понимают. Они просто привыкли так выражаться и не контролируют свою речь. Причем чаще эти слова не оскорбительные, а нейтральные, – говорит моя собеседница.

Что же делать? Однозначно, не бить, не оскорблять, не материть в ответ. Спокойно в беседе выяснить причину такого поведения. Объяснять смысл слов, чтобы было стыдно произносить. Повышать культурный уровень – водить в театр, читать качественную художественную литературу. Воспитывать грамотную речь, культуру общения, учить извиняться. Помогать исправляться. Показывать личный пример, воспитывая себя. Создавать уют и доброжелательность в доме. И главное – выстраивать доверительные отношения с ребенком.

В каждой семье свои детско-родительские отношения, свои проблемы. И каждому взрослому нужно учиться быть достойным родителем. Благо, сейчас так много полезной информации: лекций, книг, интервью со знаменитыми семейными психологами и педагогами, такими, как Марина Мелия, Людмила Петрановская, Шалва Амонашвили и многими другими. Нужно только найти время, ведь отношения с ребенком – одни из самых важных в жизни каждого из нас.

И важно не упустить момент, разобраться с той или иной проб­лемой, когда она только появилась, не откладывая на потом. Ведь, как мы уже поняли, если ребенок не получит поддержку здесь и сейчас, он замкнется в себе. И кто знает, к чему это может привести.