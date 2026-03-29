Редкий портрет работы Караваджо купили за 30 млн евро по госпрограмме доступности шедевров

Картина долгое время находилась в частной коллекции во Флоренции

Фото: Alessio Panunzi, Alberto Novelli / Gallerie Nazionali di Arte Antica / Ministero della Cultura

Итальянское правительство купило картину Караваджо за 30 миллионов евро — одна из крупнейших сумм, когда-либо выплаченных государством за произведение искусства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euro-pulse.ru

Речь идет о редком для этого художника жанре — Караваджо написал всего три портрета за всю жизнь. На полотне изображен молодой Маффео Барберини, будущий Папа Римский Урбан VIII. Работа датируется примерно 1598 годом.

Картина долгое время находилась в частной коллекции во Флоренции и не выставлялась публично. Теперь она передана в постоянную коллекцию палаццо Барберини – историческом дворце семьи Барберини, где будет выставляться вместе с другими работами Караваджо.

На портрете Барберини изображен молодым священником. Спустя несколько десятилетий он станет папой Римским Урбаном VIII и одним из самых известных покровителей искусств.

Покупка стала частью государственной программы Италии по сохранению культурного наследия. Власти стремятся не допустить, чтобы ключевые произведения итальянского искусства оказывались в частных коллекциях и становились недоступными для широкой публики и ученых. В рамках этой программы уже было куплено полотно одного из крупнейших художников раннего Возрождения Антонелло да Мессины «Ecce Homo».

Караваджо, настоящее имя которого — Микеланджело Меризи, считается одним из ключевых художников эпохи барокко. Он прославился техникой драматического контраста света и тени, благодаря которому персонажи выглядят живыми и выразительными.

 

#Италия #Европа #музеи #портрет #Караваджо

