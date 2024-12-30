Редкий зверек попал в объектив фотокамеры в Устюртском заповеднике

Обычно в холодное время медоеды впадают в спячку

Фото: Qazaqormany

Сотрудник Устюртского государственного природного заповедника А. Пулатов сделал уникальный снимок редкого хищника — медоеда (Mellivora capensis), который встречается единично на ограниченной территории Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqormany

Медоед обитает на Южном и Юго-Западном Устюрте, предпочитая глубокие ущелья, карстовые образования, овраги и участки с разнообразной растительностью, включая саксаульники, боялыч и карагану. Этот вид ведет преимущественно сумеречно-ночной образ жизни, но зимой может быть активен днем. Известно, что медоеды размножаются раз в год, а в холодное время способны впадать в кратковременную спячку.

Напомним, на территории Сартогайского участка Чарынского государственного национального природного парка фотоловушка впервые зафиксировала редкого представителя животного мира – среднеазиатскую выдру, занесённую в Красную книгу Казахстана.

Ранее на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка появились новые данные о дикой природе. В объектив фотоловушки там попали туркестанские рыси. Эти хищники из семейства кошачьих встречаются крайне редко.

Кроме того, в нацпарке «Көлсай көлдері» обнаружили редкое и трогательное зрелище — самку снежного барса с тремя подросшими котятами. В нацпарке «Алтын-Эмель» был запечатлен снежный барс.