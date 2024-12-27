Фотоловушка засняла снежного барса в нацпарке «Алтын-Эмель»

Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Редкое животное занесено в Красную книгу Казахстана 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Сотрудники государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» зафиксировали снежного барса с двумя котятами, занесенного в Красную книгу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

Уникальные снимки были получены с помощью фотоловушек, установленных на территории парка в октябре.

«Наличие снежного барса свидетельствует о благоприятных условиях для сохранения дикой природы и подтверждает эффективность природоохранных мероприятий, проводимых парком», – говорится в тексте сообщения. 

Работа по мониторингу продолжается в рамках государственной программы по охране окружающей среды.

Напомним, на территории Сартогайского участка Чарынского государственного национального природного парка фотоловушка впервые зафиксировала редкого представителя животного мира – среднеазиатскую выдру, занесённую в Красную книгу Казахстана.

Ранее на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка появились новые данные о дикой природе. В объектив фотоловушки там попали туркестанские рыси. Эти хищники из семейства кошачьих встречаются крайне редко.

Кроме того, в нацпарке «Көлсай көлдері» обнаружили редкое и трогательное зрелище — самку снежного барса с тремя подросшими котятами. 

#снежный барс #ирбис #нацпарк #«Алтын-Эмель»

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