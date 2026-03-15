Сегодня по всей стране проходит республиканский референдум по принятию новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz

В эти минуты активно проходит процедура голосования в Павлодарской области. Председатель участковой комиссии референдума №596 Айнур Бекбаева из Павлодарской области рассказала об условиях голосования для граждан с ограниченными возможностями.

- Людям с ограниченными возможностями созданы все условия. Начиная с входа везде установлены тактильные дорожки, также работают специальные компьютеры, куда загружены все электронные материалы касательно референдума, откуда избиратели смогут получить всю необходимую информацию.

Она также отметила, что до 12 часов ведется сбор заявок для организации мобильного голосования для лиц, не способных присутствовать на избирательном участке.