Референдум стал актом гражданской справедливости

Мнения
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Виктор Малиновский, член Научно-консультативного совета при Конституционном суде РК

Уверен, будет правильным и справедливым сегодня обозначить важность принятия на республиканском референдуме 1995 года действующей Конституции Респуб­лики Казахстан в качестве символа волеизъявления народа и укрепления государственной независимости страны.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В тот пограничный момент между быть или не быть суверенному Казахстану принятие Основного закона стало исторически важным событием. Как человек, лично переживший то время, могу утверждать, что общество глубоко вздохнуло, освободившись от гнетущего напряжения, и обратилось к построению новой жизни.

Сравнительный анализ конс­титуционных реформ 1995 и 2022 годов дает основание для выделения общих для них черт – они обе работают на утверждение и развитие казахстанского институционализма. Они направлены на достижение конституционного баланса публичных, частных, индивидуальных и групповых интересов в различных сферах жизни, имеющих большое значение для профилактики постоянно дремлющих внутри страны противоречий.

Эти непременные составляющие конституционной идентичности Казахстана были обновлены по итогам общенационального референдума 2022 года. Конституционная реформа укрепила фундамент государства и задала долгосрочный вектор развития страны. За короткий срок была сформирована качественно иная конфигурация ключевых институтов власти, значительно расширено участие граждан в принятии решений, комплексно укреплена система защиты прав и свобод человека. Все перечисленное сделало нашу политическую систему более справедливой, открытой и конкурентной.

Референдум по внесению поправок в Конституцию 2022 года продемонстрировал, что консолидация казахстанцев вышла на новый уровень. Это в дальнейшем подтвердили и президентские, и парламентские выборы.

Конституция Казахстана соответствует международным стандартам и правовым актам ООН, которые нацелены на защиту прав и интересов граждан. Воплощая в себе дос­тижения современных прогрессивных зарубежных практик конституционализма и используя приемлемый зарубежный опыт, наш Основной закон между тем отвергает типовые подходы. По содержанию и духу наша Конституция остается казахстанской – в этом одна из прочных ее основ, заслон на пути проникновения явлений, чуждых национальному образу жизни.

Сегодня, когда страна находится в процессе многовекторной глубокой модернизации, требуются и новые подходы во всех сферах жизни страны. На третьем заседании Национального курултая Глава государства обозначил ключевые ценностные ориентиры, определяющие образ нашей нации – независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, профессионализм и новаторство. Это ориентир для формирования нового качества нации, и каждый гражданин страны должен в полной мере воплощать в себе эти идеалы, которые выражает концепция «Адал Азамат», наразрывно связанная с идеей Справедливого Казахстана.

#праздник #мнение #конституция

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