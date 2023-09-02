Региональные сельскохозяйственные ярмарки стартовали в Астане

В Астане со 2 сентября стартовал сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок продукции с участием товаропроизводителей из регионов. Они будут проходить каждые субботу и воскресенье до 29 октября включительно, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото с сайта акимата Астаны

Первыми свою продукцию в столице представили аграрии Туркестанской области. На ярмарку, со своими товарами, прибыли порядка 70 сельхозпроизводителей, которые привезли 556 тонн своей продукции, в том числе мясо и мясопродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, мед, фруктовые соки, консервированные продукты, рыба, яйца, хлебобулочные изделия.

Вся продукция реализуется по ценам ниже рыночных.

Отметим, в этом году изменилась локация проведения сельхозярмарки.

Если в прошлом году она проводилась на парковке перед «Астана-Арена» (пр. Туран 48), то в этом году место проведение ярмарки переместилось на площадь перед КазНУИ (Шабыт) по адресу пр. Тәуелсіздік, 50.

Напомним, что в столице также проводятся городские ярмарки выходного дня. Дни проведения суббота и воскресенье. В них принимают участие оптовые поставщики продовольственных товаров, и крестьянские хозяйства с близлежащих районов.