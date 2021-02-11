Регулирование объектов атомной энергии конкретизируют в Казахстане

Экономика
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Лаура Тусупбекова
Фото: pixabay.com
Сенат на пленарном заседании принял поправки по вопросам использования атомной энергии, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечалось ранее, поправки направлены на определение четких границ регулирования деятельности в области использования атомной энергии, которые позволят установить однозначные требования к объектам и субъектам регулирования, что приведет к повышению уровня ядерной, радиационной безопасности и обеспечению соблюдения международных договоров.

В этой связи предусмотрено внесение изменений и дополнений в законы "О радиационной безопасности населения", "Об использовании атомной энергии" и "О разрешениях и уведомлениях".

"В ходе обсуждения законопроекта рабочей группой внесены предложения, касающиеся: случаев выявления нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии; порядка проведения проверки субъектов, ведущих работу с ядерными установками и объектами I и II категорий потенциальной радиационной опасности; лицензирования деятельности в сфере использования атомной энергии", – отмечается в заключении к документу.

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