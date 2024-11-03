Регулировать потоки трудовых ресурсов договорились ЕАЭС и МОМ
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Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в Женеве обсудил с главой организации Эми Поуп вопросы разработки стратегии по этичному найму, передает Kazpravda.kz
ЕЭК интересен опыт в части признания профессиональных навыков мигрантов на основе сопоставимости квалификаций.
Сагинтаев рассказал, что ЕЭК каждый год составляет перечень наиболее востребованных в странах ЕАЭС должностей и профессий. И к каждой из них есть специальные требования, что заинтересовало главу международной организации.
Эми Поуп предложила Бакытжану Сагинтаеву разработать совместную программу.