ТОО «Амангельды Агро», специализирующееся на выращивании зерновых и масличных культур, было организовано в 2020 году в Ащисайском сельском округе Чингирлауского района. Первые 800 гектаров пашни здесь засеяли сорго в 2022-м и вскоре собрали урожай, рекордный по меркам не только Казахстана, но и стран Евразийского экономического союза – в среднем около 37,5 цент­нера с гектара. Причем это было отнюдь не везением новичка, а результатом изучения свойств разнообразных гибридов и сортов, наиболее подходящих для климатических особенностей региона, отработки агротехнологий возделывания культуры.

Несмотря на то, что сорго в качестве пищевого растения занимает в мире пятое место, уступая только пшенице, рису, кукурузе и ячменю, в Советском Союзе, а после его развала – в странах СНГ этой культуре не уделялось должного внимания. Причина – наличие в растении танина, который ухудшает перевариваемость пищи и, соответственно, сдерживает набор веса у сельскохозяйственных животных.

Поэтому несколько десятилетий назад в кормовых рационах допускалось содержание не более 13% сорго. Все изменилось благодаря селекции, позволившей в десятки раз снизить показатели танина. Сегодня лучшие гибриды сорго могут заменить до 50%, а в некоторых случаях и до 90% зерновых в кормах в зависимости от того, для каких пород скота они возделываются.

Для климатических условий Казахстана в этой африканской теплолюбивой и засухоустойчивой культуре заложен высокий потенциал. Ведь если по урожайности пшеницы, кукурузы, сои наша республика не может конкурировать с Россией, то по сорго эта задача отечественным аграриям по плечу.

В числе первых, кто выразил интерес к стратегическим перспективам возделывания современных сортов сорго как в зерноводстве, так и в кормопроизводстве, стал кандидат сельскохозяйственных наук Алдаберген Нугманов. Нас­тоящий энтузиаст этой культуры, он более десяти лет предлагал хозяйствам Западно-Казахстанской и Актюбинской областей шире внедрять в севооборот лучшие гибриды сорго, разъясняя, какие именно агротехнологии необходимо использовать для повышения урожайности.

Для большинства фермеров региона это был первый опыт работы с данной агрокультурой. Ассис­тентами же в тех экспериментах стали специалисты ТОО «АБН Технологии», которое в 2014 году организовал сын Алдабергена ­Бакиевича, кандидат технических наук Адилжан Нугманов.

– В процессе полевых опытов и изучения мы пришли к выводу, что к условиям нашего региона лучше всего подходят гибриды Lidea. Это компания – разработчик гибридов сорго, преемник Евралис Семанс и Коссад Груп, одна из основателей программы «Евросорго». Их гибриды показали хорошие результаты по целому ряду свойств, в том числе по урожайности, устойчивости к болезням. Для обрушенного зерна содержание танина по международным стандартам не должно превышать 0,3% в перерасчете на сухое вещество. В гиб­ридах же Lidea этот показатель в два раза ниже допускаемого стандартами, – рассказывает Адилжан Нугманов.

В 2021 году ТОО «АБН Технологии» стало дистрибьютором компании Lidea. Возросший интерес отечественных растениеводов к возделыванию сорго очевиден – в последние несколько лет площади, засеваемые культурой, только увеличиваются во многом благодаря западноказахстанским ученым. Вот только есть в этом деле существенный нюанс. Для получения высокого урожая недостаточно засеять поля семенами даже лучших селекций. Нужны научные подходы, выстроенные алгоритмы по времени сева, применяемым методам и агротехнологиям. Таких наработок в резерве ТОО «АБН Технологии» немало. В том числе это «сухой полив», вертикальная и горизонтальная обработка поч­вы, сдвоенные ряды.

Нужна была собственная опытная площадка для демонстрации потенциала культуры. Ею и стало упомянутое выше ТОО «Амангельды Агро», также организованное Адилжаном Нугмановым.

– Многие, кто брался выращивать сорго, лишь частично следовали нашим рекомендациям. Некоторые подходы аграрии и вовсе не признавали. Например, никто не хотел практиковать сдвоенные ряды. Если и делали, то без применения «сухого полива», вертикальной почвооб­работки. Соответственно, результат был не тот, на который рассчитывал фермер. На полях своего хозяйства мы применили все наработки, накопленные нами за десятилетия, начиная с приемов, закрепленных в диссертации «Совершенствование технологического процесса и обос­нование параметров сошников посевного комплекса в условиях сухостепной зоны Западного Казахстана», до используемых в дальнейшей практической работе по адаптации технологий возделывания культуры сорго из разных частей мира для наших почвенно-климатических и экономико-географических условий.

В прошлом году добились рекордного урожая, хотя не вносили сухих удобрений в почву, проводя лишь скудные листовые подкорм­ки, – говорит ученый-предприниматель. – Применяемые нами методики в своей совокупности не используются ни в одном сельскохозяйственном регионе мира. Я это понял, когда пару лет назад коллеги из зарубежья проявили интерес к нашим подходам. Пришлось все методы «упаковать» в одну презентацию. Так и возник­ла, по сути, уникальная авторская технология.

На сегодня средняя урожайность сорго в хозяйствах Казахстана и России с учетом применения рекомендуемых подходов не превышает двух с половиной – трех тонн с гектара. В прошлом году в ТОО «Амангельды Агро» собрали на одном поле свыше четырех тонн, в среднем получив свыше 3,7 тонны с гектара. И это только уже очищенного зерна. Между тем и зеленая масса может идти на корм сельскохозяйственным животным.

Так как спрос на зерновое сор­го с каждым годом все выше, нынче в хозяйстве планировали увеличить посевы культуры до 1 300 га, но, оценив весной состояние полей, решили повременить с диверсификацией в этом направлении.

– Сейчас на сорго покупателей много, зерно должно соответствовать требованиям. У нас пока нет оборудования, чтобы отбивать сорго от подсолнечника. И мы решили не рисковать, ибо сомневались, что сможем справиться с падалицей. Даже если применять «химию», которая не трогает зерновые, сорго все равно испытает стресс. Мы уже обжигались на этом. В 2023 году на одном поле пришлось вручную вырезать падалицу подсолнечника, – поясняет Адилжан Алдабергенович.

Отказались в нынешнем году в хозяйстве и от посева яровой пшеницы. Весенний сев этой культуры заменят на подзимний. Радуют всходы озимой пшеницы, в два раза увеличен клин под подсолнечник. Каждый год на полях ТОО закладываются опытные делянки разных гиб­ридов сорго, подсолнечника, кукурузы. В перспективе, создав кормовой потенциал, в хозяйстве планируется осваивать животноводческое направление.