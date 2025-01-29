Рекордные 26,7 млн тонн зерновых собрали в Казахстане в 2024 году

Сельское хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Такой урожай впервые за 13 лет, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ РК

В 2024 году по поручению главы государства была решена проблема хронического недофинансирования отрасли.

Значительные средства были выделены на весенне-полевые, уборочные работы и лизинг сельхозтехники. Впервые объем льготного кредитования доведен до 580 млрд тенге под 5% годовых – в предыдущие годы данный объем не превышал 160 млрд тенге. Принятые меры позволили аграриям провести все необходимые агротехнические мероприятия в полном объеме. При этом доля используемых ими элитных семян выросла с 7,1% до 9%.

Малые и средние хозяйства, составляющие 90% заемщиков, получили необходимые ресурсы для развития.

В результате, в 2024 году впервые за последние 13 лет Казахстан собрал 26,7 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых культур. Рост объемов производства в растениеводстве на 21,1% и в животноводстве на 3,2%способствовал увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства на 13,7%, составив 8,3 трлн тенге.

Сегодня агропромышленный комплекс Казахстана обеспечивает занятость более 1,1 млн человек, что напрямую влияет на финансовое благополучие более 4 млн граждан. 

«Стратегическая цель нашей страны – стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента. Это невозможно без поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов», - сказал президент Касым-Жомарт Токаев.

По итогам 2024 года отечественное производство продуктов питания составило 3,2 трлн тенге, индекс физического объема сложился на уровне 102,9%.

Доля переработанной сельхозпродукции составила 40%.Во исполнение поручения главы государства по доведению доли переработанной сельхозпродукции до 70% утвержден Комплексный план по развитию переработки сельскохозяйственной продукции до 2028 года, в рамках которого в 2024 году введено в эксплуатацию 286 проектов на сумму 279, 6 млрд тенге, включая производство растительного масла и муки, что способствует не только удовлетворению внутреннего спроса, но и увеличению экспортного потенциала.

Для уменьшения импортозависимости до 2027 года планируется реализация 570 проектов на сумму 2,1 трлн тенге, что создает дополнительные возможности для улучшения социальной инфраструктуры и повышения жизненного уровня в селах.

Привлечение инвестиций в АПК также способствует экономическому росту, стимулирует развитие инфраструктуры в сельских населенных пунктах. Увеличение производства и экспорта зерна повышает доходы представителей аграрного сектора.

Казахстан является крупнейшим экспортером зерновых в регионе и ежегодно экспортирует порядка 8-9 млн тонн зерновых, из которых 6,5-7,5 млн тонн составляет пшеница. В 2024 году экспортировано 8,1 млн тонн.

Традиционными рынками являются страны Центральной Азии, Афганистан, Китай, Турция, Иран, Италия, всего 24 страны. Возобновлены поставки в Иран и Азербайджан.

Одним из важнейших шагов государственной политики является программа «Ауыл аманаты». Программа призвана повысить уровень жизни сельчан и в целом, производит социальный мультипликативный эффект: каждый новый агропроект создает на селе новые рабочие места, способствуя снижению уровню безработицы.

В рамках программы с 2023 года создано свыше 16,4 тысяч рабочих мест. В 2024 году выдано 580 микрокредитов на сумму 6,5 млрд тенге с созданием 744 новых рабочих мест, профинансировано 145 сельхозкооперативов на сумму 3,6 млрд тенге.

#Правительство #сельское хозяйство

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