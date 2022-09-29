Решили подзаработать

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Серик Кабдулов

16 медработников в Атырауской области получили уведомления о выселении из арендных квартир, которые были выделены им по госпрограмме.

Скандал со служебным жильем мог разгореться нешуточный, но местные власти разъяснили бюджетникам, что выселять будут только тех, кто нарушил правила проживания.

Как рассказали в акимате Жылыойского района, несколько семей обратились к ним за разъяснением: с чем связано вручение уведомлений и законны ли требования властей? Выяснилось, что в арендные квартиры медработники заехали еще шесть лет назад по госпрограмме, но теперь их официально попросили освободить помещения.

– До 22 октября мы должны освободить квартиру. Но как такие уведомления без каких-либо причин и доказательств могут отправлять государственные органы? – задается вопросом врач Жылыойской цент­ральной районной больницы Лаура Ганиева.

Медики рассказали, что среди жильцов есть и многодетные, и люди, которые воспитывают детей в одиночку, а также врачи предпенсионного возраста. По их мнению, квартиры решили освободить для молодых специалистов.

Предыстория же такова. Во время встречи акима Жылыойского района с населением поступили жалобы от жителей улицы, где расположен конкретный жилой дом, на то, что служебные квартиры, переданные врачам и учителям, сдаются в аренду третьим лицам.

– Районный отдел ЖКХ провел проверку и установил, что, действительно двое врачей, которым были выданы служебные квартиры, в них не проживали и сдавали жилье в аренду третьим лицам. После установления данного факта с владельцами квартир проведена разъяснительная работа, жилье вернули на баланс акимата, – сообщили в акимате района.

Также уточняется, что в результате проверки других фактов сдачи медиками в аренду служебного
жилья не установлено. В связи с этим выселение врачей отделом ЖКХ не рассматривается. Служебное жилье им было выдано Жылыойской цент­ральной районной больницей.

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