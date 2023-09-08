Решить проблемы с качеством связи поручил Токаев "Казахтелекому"

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Куанышбека Есекеева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Президенту был представлен отчет об основных финансово-хозяйственных показателях деятельности группы компаний «Казахтелеком» в первом полугодии 2023 года.

Как сообщил Куанышбек Есекеев, крупнейший телекоммуникационный оператор страны продемонстрировал рост выручки на 10% и чистой прибыли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одним из приоритетов для «Казахтелекома» является строительство сети 5G, которая к 2027 году должна включать в себя свыше 7 тысяч базовых станций по всей стране. До конца текущего года планируется развернуть 782 базовые станции сети пятого поколения.

В рамках национального проекта «Доступный Интернет» компания намерена обеспечить подключение к сети Интернет по оптическим технологиям порядка 1200 сел и покрыть республиканские автодороги качественным интернет-доступом по технологии LTE.

Помимо этого, главе государства было доложено о ходе исполнения его поручения по строительству волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря в рамках совместного с Азербайджаном проекта.

Перед «Казахтелекомом» были поставлены задачи по решению проблем с качеством связи и скорейшим устранением «серых зон», в которых отсутствует покрытие широкополосным доступом, в казахстанских городах. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что жители сельской местности должны иметь доступ к тем же современным цифровым услугам и продуктам, что и горожане. В связи с этим компании поручено повысить интенсивность строительства соответствующей инфраструктуры.

#Токаев #президент #интернет #связь #Казахтелеком

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