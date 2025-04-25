В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане стартовала акция, направленная на почтение памяти героев и формирование патриотического сознания у молодежи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

В рамках инициативы по стране запланировано 86 мероприятий. В них принимают участие около 10 000 волонтеров и представителей неправительственных организаций. Добровольцы облагораживают мемориальные зоны, восстанавливают монументы, ухаживают за территорией у памятников, а также оказывают помощь ветеранам.

Мероприятия проходят в разных регионах страны, включая область Абай, Акмолинскую, Костанайскую и Атыраускую области.

Неделя «Ерлікке тағзым» стала символом уважения к ветеранам и действенным вкладом в воспитание любви к Родине. Эта инициатива укрепляет связь между прошлым и будущим, объединяя общество вокруг общих ценностей и исторической памяти.