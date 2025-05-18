При поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан в Ұлытау состоялся республиканский семинар-совещание молодых поэтов и писателей под названием «Ұлы дала елінің рухани темірқазығы – Ұлытау», сообщает пресс-служба ведомства

Фото: Gov.kz

В семинаре приняли участие молодые литераторы из разных регионов страны, члены литературного клуба «Алқа», созданного при министерстве, а также представители местной интеллигенции.

В ходе обсуждений участники обменялись мнениями по вопросам развития современной казахской литературы, творческих поисков, книгоиздания и реализации литературных проектов. Особое внимание было уделено всенародному опросу, направленному на определение 100 выдающихся произведений, вошедших в золотой фонд национальной литературы.

Программа, рассчитанная на два дня, включала посещение историко-культурных объектов региона — мавзолеев Жошы хана, Алаша хана и Домбауыла, а также комплекса Хан Ордасы. Участники ознакомились с важными сведениями о родословной и исторической памяти казахского народа.

В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие офиса областного литературного клуба «Ұлар». Кроме того, зрителям была представлена постановка Казахского музыкально-драматического театра имени С. Кожамкулова области Ұлытау.

Отметим, что молодежный литературный клуб «Алқа» ранее организовал выездные заседания и литературные туры в Астане, Алматы, а также в Жетісу, Абай и Карагандинской областях с целью поддержки молодых авторов и популяризации историко-духовного наследия.

Основная цель семинара — укрепление национальной идентичности, пробуждение духа народа через творчество отечественных поэтов и писателей, а также широкое освещение особой роли Ұлытау в истории нации посредством продвижения его исторического, духовного и культурного значения.