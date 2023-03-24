Ретейлеры ищут доступные аналоги на смену подорожавшим товарам

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45,5% опрошенных представителей ритейлеров ищут более доступные товары на замену подорожавшим категориям, в то время как остальная часть ритейлеров хоть и признают данный тренд, но дают ему среднюю оценку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на компанию EXIM EXPO.

«Покупатели становятся более экономически осведомленными и ищут способы сэкономить деньги, отслеживая акции и подстраивая под них свои среднесрочные объемы закупок», - считают авторы опроса.

По их данным, 64% казахстанских торговых сетей выделяют небольшое уменьшение спроса на непродуктовые сегменты товаров, 18% опрошенных ритейлеров считают данный тренд сильным.

«Потребительский спрос переключается на продовольственную корзину. Также в опросе было отмечено, что в настоящее время проблем с доступностью ассортимента в категории нон-фуд больше, чем с продовольственными категориями», - отмечается в отчете.

При этом большая часть опрошенных представителей торговых сетей сходится во мнении, что растет значимость программ лояльности. Помимо этого, 64% опрошенных торговых сетей считают важным развитие собственных каналов онлайн-продаж.