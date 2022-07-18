Общество Рейдерство: законодательный аспект 18 июля 2022 г. 0:15 Рамазан Сарпеков, директор Института законодательства и правовой информации РК, заслуженный деятель Казахстана Анализ институциональных условий развития малого и среднего предпринимательства свидетельствует о наличии ряда проблем, выраженных в незащищенности собственности бизнеса, недостаточно развитой конкуренции, прямом и косвенном вмешательстве в ценообразование, что в свою очередь не обеспечивает рост предпринимательской активности. В официальных источниках имеется информация о ежегодном приросте регистрируемых субъектов малого и среднего предпринимательства. На заседании Правительства по вопросам МСП в апреле этого года представителем профильного министерства, в частности, отмечалось, что его доля в ВВП страны с 2015 по 2021 год выросла на 7,9% и достигла 34,7%. А выпуск продукции увеличился почти в два раза и достиг 29,7 трлн тенге в номинальном выражении. Общее количество действующих субъектов МСП выросло на 15,2% и достигло 1,4 млн. Вместе с тем существенного улучшения позиции Казахстана в международном рейтинге глобальной конкурентоспособности не наблюдается. Напротив, за семь лет, с 2015 по 2022 год, произошло снижение с 42-го места до 43-го. А все дело в том, что крайне узкий охват субъектов МСП мерами государственной поддержки создает дополнительные источники для коррупции, порождая элементы привилегированного отношения к отдельным субъектам предпринимательства, ослабления стимулов для развития факторов производства, приводя ориентацию предпринимателей на регулируемые закупки, импортозамещение и усиливая непродуктивные требования по защите внутреннего рынка. Кроме того, отсутствует нормативное обеспечение прозрачности всего процесса оказания мер государственной поддержки от выделения средств до доведения их до конечного получателя. При этом стратегической целью Казахстана в сфере развития предпринимательства является увеличение доли МСП в ВВП до 40% к 2030 году. Но для достижения плановых значений необходимы соответствующие условия, в том числе обеспечение уголовно-правовой защиты предпринимательства от уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, среди которых особое внимание обращает на себя рейдерство. Последнее представляет угрозу национальной безопасности Республики Казахстан. Ведь неспроста в одноименном законе сказано, что «нанесение ущерба экономической безопасности государства, включая использование стратегических ресурсов вопреки интересам страны, препятствование инновационному развитию и росту инвестиционной активности, неконтролируемый вывоз капитала и товаров за пределы страны, рост теневой экономики признаются угрозами национальной безопасности Республики Казахстан». Несмотря на принимаемые меры, посягательства, препятствующие развитию предпринимательства в Казахстане, представляют повышенную опасность. И вполне закономерно, что Глава государства в Послании народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» поручил усилить уголовную ответственность за действия должностных лиц, направленных на подрыв бизнеса. Президент поднял эту тему также в Послании от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий». В частности, он говорил: «Повторю: любое незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должны восприниматься как тягчайшее преступление против государства. …Правительству и Парламенту предстоит законодательно оградить бизнес от чрезмерного вмешательства силовых структур». Отметим, что в Уголовном кодексе РК имеется ряд статей в сфере экономической деятельности, направленных на защиту прав и законных интересов предпринимателей, в том числе статья 249 УК (Рейдерство). Вообще, рейдерство имеет свою историю: на заре обретения независимости в качестве основного способа захвата предприятия, имущества использовались силовые способы устранения или запугивания владельцев и отстранения от работы администрации и работников. Но с развитием общественных отношений появляются более изощренные уловки и приемы в виде использования преступниками недостатков законодательства, вовлечения сотрудников органов власти и управления, правоохранительных органов в захват бизнеса. Особенного внимания требует работа с системными рейдерами, поскольку они наиболее опасны для предпринимателей и экономического развития государства, находятся под покровительством коррумпированных представителей правоохранителей, местных, а также центральных органов власти. К сожалению, статистические данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК свидетельствуют, что указанная статья УК не в полной мере обеспечивает уголовно-правовую защиту предпринимательства от рейдерского захвата чужого бизнеса. За период действия УК с 2015 по 2021 год по статье «Рейдерство» в Казахстане зарегистрировано 29 преступлений, окончены и направлены в суд уголовные дела по 11 из них. При этом за рейдерство было осуждено всего три человека. Одной из причин редкого применения статьи 249 УК и исключительно редкого осуждения за рейдерство является наличие недостатков в конструкции действующей редакции указанной статьи. Текст диспозиции статьи 249 УК составлен не должным образом, имеет место нагромождение слов. Из содержания непонятно, какие действия образуют рейдерство и к каким относятся способы. Считаю, что перечисление в редакции части 1 статьи 249 УК многочисленных способов рейдерства следует признать неправильным, ведь со временем появятся новые способы и это будет препятствовать отнесению их к рейдерству. Кроме того, в диспозиции этой статьи в качестве обязательного признака состава рейдерства указано последствие в виде причинения существенного вреда правам или охраняемым законом интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. Установление этого признака в правоприменительной практике вызывает трудности, потому что здесь законодателем использовано понятие существенного вреда, которое относится к числу оценочных. Тем временем рейдерство является опасным преступлением, и ответственность за его совершение должна наступать независимо от последствий. По моему мнению, рейдерство и без наступления последствий следует признавать оконченным преступлением по примеру состава грабежа (статья 191 УК). Основываясь на своем большом опыте правоохранительной, судебной и законотворческой деятельности, анализируя сегодняшние реалии, хотел бы отметить, что рейдерство нередко приводит к искусственному банкротству юридических лиц, чьи активы поглощаются фирмами – «заказчиками» рейдерских атак. Причем подобные случаи маскируются под личиной споров хозяйствующих субъектов или же прикрываются борьбой с экономическими преступлениями. Учитывая обобщения судебно-следственной практики, коллективом авторов – ученых по уголовному праву нашего института под руководством известного ученого, доктора юридических наук, профессора Рахметова С. М. подготовлена новая редакция статьи «Рейдерство», и она будет предоставлена в случае пересмотра данной статьи УК. Устранение перечисленных выше недостатков редакции статьи 249 УК будет способствовать повышению эффективности борьбы с рейдерским захватом чужого бизнеса и претворению обозначенных Главой государства задач по защите бизнеса от незаконных вмешательств в их деятельность и прав собственников компаний, что положительно влияет на создание необходимых условий для развития МСП в стране.