Рейдерство: законодательный аспект

Анализ институциональных условий развития малого и среднего предпринимательства свидетельствует о наличии ряда проблем, выраженных в незащищенности собственности бизнеса, недостаточно развитой конкуренции, прямом и косвенном вмешательстве в ценообразование, что в свою очередь не обеспечивает рост предпринимательской активности.

В официальных источниках имеется информация о ежегодном приросте регистрируемых субъектов малого и среднего предпринимательства. На заседании Правительства по воп­росам МСП в апреле этого года представителем профильного министерства, в частности, отмечалось, что его доля в ВВП страны с 2015 по 2021 год выросла на 7,9% и достигла 34,7%. А выпуск продукции увеличился почти в два раза и достиг 29,7 трлн тенге в номинальном выражении. Общее количество действующих субъектов МСП выросло на 15,2% и достигло 1,4 млн.

Вместе с тем существенного улучшения позиции Казахстана в международном рейтинге глобальной конкурентоспособности не наблюдается. Напротив, за семь лет, с 2015 по 2022 год, произошло снижение с 42-го места до 43-го. А все дело в том, что крайне узкий охват субъектов МСП мерами государственной поддержки создает дополнительные источники для коррупции, порождая элементы привилегированного отношения к отдельным субъек­там предпринимательства, ослаб­ления стимулов для развития факторов производства, приводя ориентацию предпринимателей на регулируемые закупки, импортозамещение и усиливая непродуктивные требования по защите внутреннего рынка. Кроме того, отсутствует нормативное обеспечение прозрачнос­ти всего процесса оказания мер государственной поддержки от выделения средств до доведения их до конечного получателя.

При этом стратегической целью Казахстана в сфере развития предпринимательства является увеличение доли МСП в ВВП до 40% к 2030 году. Но для достижения плановых значений необходимы соответствующие условия, в том числе обеспечение уголовно-правовой защиты предпринимательства от уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, среди которых особое внимание обращает на себя рейдерство.

Последнее представляет угрозу национальной безопасности Республики Казахстан. Ведь неспроста в одноименном законе сказано, что «нанесение ущерба экономической безопасности государства, включая использование стратегических ресурсов вопреки интересам страны, препятствование инновационному развитию и росту инвестиционной активности, неконтролируе­мый вывоз капитала и товаров за пределы страны, рост теневой экономики признаются угрозами национальной безопасности Республики Казахстан».

Несмотря на принимаемые меры, посягательства, препятствующие развитию предпринимательства в Казахстане, представляют повышенную опасность. И вполне закономерно, что Глава государства в Послании народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильнос­ти и процветания Казахстана» поручил усилить уголовную ответственность за действия должностных лиц, направленных на подрыв бизнеса.

Президент поднял эту тему также в Послании от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий». В частности, он говорил: «Пов­торю: любое незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должны восприниматься как тягчайшее преступление против государства. …Правительству и Парламенту предстоит законодательно оградить бизнес от чрезмерного вмешательства силовых структур».

Отметим, что в Уголовном кодексе РК имеется ряд статей в сфере экономической деятельности, направленных на защиту прав и законных интересов предпринимателей, в том числе статья 249 УК (Рейдерство).

Вообще, рейдерство имеет свою историю: на заре обретения независимости в качестве основного способа захвата предприятия, имущества использовались силовые способы устранения или запугивания владельцев и отстранения от работы администрации и работников. Но с развитием общественных отношений появляются более изощренные уловки и приемы в виде использования преступниками недостатков законодательства, вовлечения сотрудников органов власти и управления, правоохранительных органов в захват бизнеса. Особенного внимания требует работа с системными рейдерами, поскольку они наиболее опасны для предпринимателей и экономического развития государства, находятся под покровительством коррумпированных представителей правоохранителей, местных, а также центральных органов власти.

К сожалению, статистические данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК свидетельствуют, что указанная статья УК не в полной мере обеспечивает уголовно-правовую защиту предпринимательства от рейдерского захвата чужого бизнеса. За период действия УК с 2015 по 2021 год по статье «Рейдерство» в Казахстане зарегистрировано 29 преступлений, окончены и направлены в суд уголовные дела по 11 из них. При этом за рейдерство было осуждено всего три человека.

Одной из причин редкого применения статьи 249 УК и исключительно редкого осуждения за рейдерство является наличие недостатков в конструкции действующей редакции указанной статьи. Текст диспозиции статьи 249 УК составлен не должным образом, имеет место нагромождение слов. Из содержания непонятно, какие действия образуют рейдерство и к каким относятся способы.

Считаю, что перечисление в редакции части 1 статьи 249 УК многочисленных способов рейдерства следует признать неправильным, ведь со временем появятся новые способы и это будет препятствовать отнесению их к рейдерству. Кроме того, в диспозиции этой статьи в качестве обязательного признака состава рейдерства указано последствие в виде причинения существенного вреда правам или охраняемым законом интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. Установление этого признака в правоприменительной практике вызывает трудности, потому что здесь законодателем использовано понятие существенного вреда, которое относится к числу оценочных.

Тем временем рейдерство является опасным преступлением, и ответственность за его совершение должна наступать независимо от последствий. По моему мнению, рейдерство и без наступления последствий следует признавать оконченным преступ­лением по примеру сос­тава грабежа (статья 191 УК).

Основываясь на своем большом опыте правоохранительной, судебной и законотворческой деятельности, анализируя сегодняшние реалии, хотел бы отметить, что рейдерство нередко приводит к искусственному банкротству юридических лиц, чьи активы поглощаются фирмами – «заказчиками» рейдерских атак. Причем подобные случаи маскируются под личиной споров хозяйствующих субъектов или же прикрываются борьбой с экономическими преступлениями.

Учитывая обобщения судебно-следственной практики, коллективом авторов – ученых по уголовному праву нашего института под руководством известного ученого, доктора юридических наук, профессора Рахметова С. М. подготовлена новая редакция статьи «Рейдерство», и она будет предоставлена в случае пересмот­ра данной статьи УК. Устранение перечисленных выше недостатков редакции статьи 249 УК будет способствовать повышению эффективности борьбы с рейдерским захватом чужого бизнеса и претворению обозначенных Главой государства задач по защите бизнеса от незаконных вмешательств в их деятельность и прав собственников компаний, что положительно влияет на соз­дание необходимых условий для развития МСП в стране.