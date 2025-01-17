Рейды в поисках незаконной продажи насвая идут в Астане

Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Для профилактики употребления некурительных табачных изделий создана рабочая группа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столичном акимате сообщили о проведении рейдов по выявлению незаконных точек продажи насвая, передает Kazpravda.kz 

Для профилактики употребления некурительных табачных изделий создана рабочая группа по городу Астана. Во всех районах столицы регулярно проводятся рейдовые мероприятия в этом направлении. Ежедневно проверяются территории, на которые поступает много жалоб. Например, территория старого железнодорожного вокзала.

«Если во время рейдового мероприятия будут выявлены продавшие насвай, в отношении них будет применено наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Республики Казахстан, и насвай будет конфискован. По поручению Министерства внутренних дел рейдовые мероприятия продолжатся и в дальнейшем», - рассказал участковый инспектор полиции ОП Сарыаркинского района Галымжан Кабир.

В проверке магазинов Сарыаркинского района приняли участие акимат района, районное управление полиции, а также активная молодежь столицы.

В 2024 году в городе выявили 70 случаев незаконной продажи некурительных табачных изделий. Предпринимателей оштрафовали на сумму более 3 млн тенге.

В ходе рейдов были охвачены проспекты Республики, Победы, улицы Гете, А. Молдагуловой, Ы.Дукенулы и др.

#Астана #рейды #насвай

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