Резервуары для сбора дождевой и талой вод могут построить в Казахстане

Пилотный проект по строительству резервуаров для сбора дождевой воды презентовали в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

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По информации министерства, Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства провел переговоры с представителями американских и израильских компаний, в ходе которых презентован проект строительства резервуаров для сбора дождевой, талой и очищенных сточных вод объемом до 5 млн кубических метров.

По мнению специалистов, сбор и хранение дождевой и талой воды помогут снизить потребность в водоснабжении городских населенных пунктов, а сбор, очистка, хранение и повторное использование сточных вод будут способствовать уменьшению количества загрязняющих веществ в окружающей среде. Кроме того, отмечается, что вода из резервуаров может быть использована для орошения полей и озеленения в населенных пунктах.

По итогам встречи стороны выразили намерение развивать двустороннее сотрудничество в вопросах оптимизации использования водных ресурсов и реализации пилотного проекта в Казахстане.