Режим ЧС объявлен в бразильском штате из-за лесных пожаров

Правительство бразильского штата Мату-Гросу-ду-Сул объявило режим чрезвычайной ситуации из-за массовых лесных пожаров, охвативших более 600 тысяч гектаров уникального природного региона Пантанал, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Российскую Газету

Фото: 1zoom.ru

Как отмечается, размах бедствия уже превысил ранее считавшиеся рекордными показатели 2020 года.

Режим ЧС введен на 180 дней. В этот период вся работа органов местных властей будет координироваться руководством Гражданской обороны. Спасателям и пожарным разрешено беспрепятственно входить в частные дома для эвакуации местных жителей и оказания им медицинской помощи.

Федеральное правительство Бразилии сообщило, что в пострадавший регион дополнительно направлено 7 самолетов для борьбы с распространением огня, а также 50 военнослужащих из числа ВС страны для усиления противопожарных команд.

Экологи отмечают, что причиной природного бедствия стала длительная засуха, и уже сейчас можно говорить о существенном ущербе уникальной биосфере Пантанала.

Ранее стало известно, что на Земле становится жарче из-за смены климата. Крайне высокую температуру ученые фиксируют по всей планете.