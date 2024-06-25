Режим ЧС объявлен в бразильском штате из-за лесных пожаров

Правительство бразильского штата Мату-Гросу-ду-Сул объявило режим чрезвычайной ситуации из-за массовых лесных пожаров, охвативших более 600 тысяч гектаров уникального природного региона Пантанал, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Российскую Газету
Как отмечается, размах бедствия уже превысил ранее считавшиеся рекордными показатели 2020 года.
Режим ЧС введен на 180 дней. В этот период вся работа органов местных властей будет координироваться руководством Гражданской обороны. Спасателям и пожарным разрешено беспрепятственно входить в частные дома для эвакуации местных жителей и оказания им медицинской помощи.
Федеральное правительство Бразилии сообщило, что в пострадавший регион дополнительно направлено 7 самолетов для борьбы с распространением огня, а также 50 военнослужащих из числа ВС страны для усиления противопожарных команд.
Экологи отмечают, что причиной природного бедствия стала длительная засуха, и уже сейчас можно говорить о существенном ущербе уникальной биосфере Пантанала.
Ранее стало известно, что на Земле становится жарче из-за смены климата. Крайне высокую температуру ученые фиксируют по всей планете.