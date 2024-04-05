«Риски сохраняются» — Олжас Бектенов о паводковой ситуации в ВКО

Премьер-Министр Казахстана, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий Олжас Бектенов посетил Восточно-Казахстанскую область, в которой сохраняются риски подтоплений и ведутся работы по предупреждению ЧС, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

Как сообщает пресс-служба правительства, глава Кабмина совершил облет горной местности нескольких районов области – Глубоковского и Алтай, ознакомился с ситуацией на паводкоопасных участках в поймах рек, а также заслушал доклад акима региона о проводимых противопаводковых мероприятиях.

На большей части территории Восточно-Казахстанской области обстановка остается стабильной. Вместе с тем, в зоне риска 5 районов, где в конце зимы выпало большое количество снега: Маркакольский, Катон-Карагайский, Глубоковский, Улкен Нарын и Алтай. Уровни воды в реках пока ниже критических отметок – ледоход только начался, а на водоемах горных территорий наблюдается ослабление ледяного покрова.

Однако, согласно прогнозам, в области действует штормовое предупреждение, ожидается резкое потепление до +19°C – к середине апреля в регионе риски паводков увеличиваются.

На месте Олжасу Бектенову доложили о принимаемых мерах по недопущению подтоплений. Согласно плану инженерных работ, в прошлом году на 27 участках была проведена очистка русел рек и каналов, укреплены плотины, построены водопропускные сооружения. В настоящее время совершено 96 спусков лавин, а также организованы профилактические взрывные работы для недопущения заторов на реках.

Только в феврале-марте текущего года в области было очищено 72 канала протяженностью 135 км, 448 арыков протяженностью 376 км, обследованы и подготовлены к пропуску большой воды 447 мостов, 3 696 водопропускных труб на автомагистралях и 90 на железных дорогах, вывезено 370 тыс. куб. м снега. Премьер-Министр подчеркнул, что несмотря на объем проведенных мероприятий, темпы работы сбавлять нельзя.

«Ситуация, которая сейчас сложилась в регионах нашей страны, в том числе в Восточно-Казахстанской области, требует от нас ежечасного контроля. Территория области покрыта снегом еще на 70%, а запас воды в снежном покрове превышает норму в 2 раза. Это говорит о том, что риски сохраняются. Как отметил глава государства, необходимо формировать сценарии развития ситуации в паводковый период. Сейчас нам нужно усилить меры по предупреждению паводка с учетом имеющихся прогнозов. Со стороны правительства вся необходимая помощь в проведении соответствующих работ будет оказана», — отметил Олжас Бектенов.

На сегодня из 344 населенных пунктов в области 7 остаются под угрозой паводка, там проживают свыше 1 тыс. человек. Ведется регулярный мониторинг ситуации: для этих целей задействованы беспилотники. На фоне сложившейся обстановки и проведения противопаводковых работ в области запущена акция «Рука помощи» по очистке дворов одиноких и пожилых людей. Изначально к участию привлекли сотрудников служб. Позже к благотворительному мероприятию подключился бизнес, молодежные организации и волонтеры. Силами неравнодушных граждан от снега очищено свыше 400 дворов.

В регионе действует режим повышенной готовности, работает областной оперативный штаб по ликвидации ЧС. На случай осложнения ситуации сформирована группировка сил в составе 1 118 человек, 315 единиц техники, заготовлены свыше 6 тыс. тонн инертных материалов, 468 тонн ГСМ, 43 тыс. единиц мешкотары.

Премьер-Министр также осмотрел Усть-Каменогорскую и Бухтарминскую ГЭС. Все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме. На плотинах превентивно снижают уровень воды. В регионе расположено крупнейшее в Казахстане Бухтарминское водохранилище. В настоящее время оно позволяет принять сток рек в объеме еще 20 куб. км. По прогнозным данным, в предстоящие 3 месяца ожидается прибытие до 15 куб. км воды.

По итогам глава правительства поручил принять все необходимые меры для недопущения ухудшения ситуации в регионе.