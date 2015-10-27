Роберто Карлос желает возглавить сборную Бразилии 

Спорт
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Ерзат Сергазин
Фото с сайта smotrisport.tv
Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос подчеркнул, что намерен получить тренерскую лицензию категории Pro, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спорт-Экспресс.

"Сейчас я хочу поработать, чтобы получить тренерскую лицензию Pro в Бразилии через полгода, – приводит Globoesporte слова Карлоса. – Затем я смогу поехать тренировать в Европу: в Италию или Испанию. Конечно, моей конечной целью является пост главного тренера сборной Бразилии. Но в настоящее время я не хочу отбирать это место у Дунги".

Отметим, что футболист, не единожды выигрывавший престижные трофеи на уровне сборных и клубов, в данный момент является играющим тренером "Динамо Дели" из Индии.

В сезоне 2011/12 бразилец выступал за махачкалинский "Анжи".

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