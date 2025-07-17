Фото: скриншот видео / 24.kz

Новый портрет короля Великобритании Чарльза III создан человекоподобным роботом Ai-Da. Работу представили на саммите ООН в Женеве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Это не первая работа Ai-Da. Ранее она создала портрет королевы Елизаветы II, а в прошлом году её изображение Алана Тьюринга было продано на аукционе Sotheby’s за миллион $300 тысяч.

Робот Ai-Da разработан Эйданом Меллером в сотрудничестве с исследователями из Оксфорда и Бирмингема. В его систему встроены алгоритмы искусственного интеллекта, обученные для создания произведений искусства.