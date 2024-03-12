Робот-броневик с пулемётом собрали солдаты в Актау

Фото: Минобороны РК

Военнослужащие срочной службы в бригаде морской пехоты регионального командования «Запад» продемонстрировали свои навыки в робототехнике, сообщает Минобороны РК.

- Одной из ярких иллюстраций их творческой работы стало создание боевой машины из подручных средств. Эта самодельная конструкция – дело рук механиков-водителей 2-го штурмового батальона рядовых срочной службы Баттала Османова и Юсуфа Парманкула, призванных из Туркестанской области, - говорится в сообщении.

Рядовой Юсуф Парманкул давно увлекается электротехникой и автомобилями, в школе занимался роботехникой. Учась в колледже по специальности «техник-электрик», принимал участие в международных соревнованиях TURKESTAN World Skills по робототехнике.

Рядовой Баттал Османов с детства занимался конструированием под руководством своего отца. Вместе они работали над созданием хитроумных устройств, которые помогали облегчить повседневную жизнь человека.