Робот-броневик с пулемётом собрали солдаты в Актау

Изобретатели хотят усовершенствовать орудие, установив гранатомет, усилив шасси и увеличив его скоростные возможности, передает Kazpravda.kz
Военнослужащие срочной службы в бригаде морской пехоты регионального командования «Запад» продемонстрировали свои навыки в робототехнике, сообщает Минобороны РК.
- Одной из ярких иллюстраций их творческой работы стало создание боевой машины из подручных средств. Эта самодельная конструкция – дело рук механиков-водителей 2-го штурмового батальона рядовых срочной службы Баттала Османова и Юсуфа Парманкула, призванных из Туркестанской области, - говорится в сообщении.
Рядовой Юсуф Парманкул давно увлекается электротехникой и автомобилями, в школе занимался роботехникой. Учась в колледже по специальности «техник-электрик», принимал участие в международных соревнованиях TURKESTAN World Skills по робототехнике.
Рядовой Баттал Османов с детства занимался конструированием под руководством своего отца. Вместе они работали над созданием хитроумных устройств, которые помогали облегчить повседневную жизнь человека.
- После завершения боевых стрельб взводов я с другом получил задачу от командира батальона сконструировать боевую машину с дистанционным самоуправлением. Начертив схему, мы приступили к изготовлению машины из подручных средств. На все ушло около двух недель. Машине дали имя нашего батальона – «Барыс». «Броневик» весит около десяти килограммов, оснащен 7,62-мм пулеметом ПКТ с пультом управления. Пулемет поворачивается на 360 градусов, максимальная скорость движения 10-15 км в час. В дальнейшем мы думаем его усовершенствовать, возможно, установим гранатомет, усилим шасси и увеличим скорость, – говорит Османов.