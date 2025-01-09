Робота-садовника создали талдыкорганские школьники

Робот способен заменить 20 человек, за час он может посадить до 180 деревьев

Фото: скриншот видео / 24.kz

Юные изобретатели из Талдыкоргана создали робота-садовника, который самостоятельно сажает деревья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Устройство, управляемое искусственным интеллектом, бурит почву до необходимой глубины, затем распределяет по ямам саженцы в специальных контейнерах и засыпает их грунтом. За час может посадить до 180 деревьев. На роботах установлены видеокамеры, чтобы обходить возможные преграды. Также устройство можно использовать для сбора мусора.

Робот способен заменить 20 человек, говорят разработчики - учащиеся НИШ в Талдыкоргане. Таким образом они внесли вклад в экологическую акцию «Таза Қазақстан».

«Мы хотели внести свой вклад в решение экологических проблем страны. В результате родилась эта идея. Для работы над проектом мы создали команду под названием «Көзқарас». На создание робота-садовника у нас ушло около года», - говорит ученица НИШ Аяулым Алиева.

Теперь школьники представят изобретение на конкурсе робототехники в Германии.