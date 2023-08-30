Родные мотивы

Тот, кто знаком с творчеством Исы Тазабаева, может сразу определить: мастер кисти продолжает основную линию, посвященную природе. Но наряду с картинами маслом на сей раз автор представил серию работ, выполненных акварелью. Он также показал, что превосходно владеет и простым карандашом. От одних картин веет весенней свежестью и зимней прохладой, от других – летним теплом и осенней грустью.

– Поражает, насколько искус­но Иса прописал мелкие детали. Будь то летний или зимний пейзажи. Особенно мне нравится, как он мастерски использует бирюзовый и изумрудный цвета, а также их родственные оттенки из сине-зеленой гаммы, – говорит художница Раиса Науменко.

Коллеги по цеху отмечают, что Ису Тазабаева уже давно отличает собственный стиль, а это очень важно для каждого художника.

Внимание посетителей привлекает работа, выполненная в смешанной технике, в которой показаны достопримечательности аулие-атинской земли. В ней можно различить образы мавзолеев Айши-биби, Карахана, Бабаджи-хатун, восточных бань, парка Победы, памятников Толе-би и Бауыржану Момышулы, стелы, посвященной 550-летию Казахского ханства, и других знаковых мест.

На переднем плане на этом холсте расположен монумент Жамбылу Жабаеву, красной линией проходит Великий шелковый путь. Образ выполнен таким образом, что караван из плоскостного изображения плавно перетекает в объемные фигуры верблюдов. А перед ними показан макет самого длинного в стране фонтана, построенного в Таразе.

– На эту работу у меня ушло 4 года. Много времени заняла компоновка. Было сложно расположить на одном холсте сразу много объектов, причем абсолютно разных по форме и размерам. По замыслу хотелось передать через памятники культуры и истории переход от древности и средневековья к современности. Можно сказать, что это своего рода визитная карточка нашего города, – отметил Иса Тазабаев.

На холстах, картоне и бумаге можно увидеть знакомые многим места – реки Аксу и Талас, яблоневые сады, базарную площадь, аул в предгорьях Тянь-Шаня, дачный массив «Шолдала» и другие. В своих работах автор уделяет большое внимание теме воды. Практически во всех пейзажах присутствует горная река, которая, подобно дороге, олицетворяет жизненный путь, а также саму жизнь.

В натюрмортах Иса Тазабаев предпочитает писать гранат, который выступает как символ семьи и единства. Все работы разные, но их объединяет одно – любовь к истории и родному краю.