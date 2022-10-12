Родные считали осужденную погибшей, пока спустя 20 лет не увидели ее в новостях

Родственники осужденной больше 20 лет считали ее погибшей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

22 сентября в женской колонии Петропавловска прошел день открытых дверей.

В этот день состоялась долгожданная встреча осужденной Алтынгуль Баязиевой с 8-летней дочерью, которая находится в центре реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

8 октября в женскую колонию обратился мужчина, который заявил, что является родным дядей осужденной. Связь с племянницей была оборвана больше 20 лет назад после смерти ее матери, по совместительству родной сестры мужчины. Всё это время родственники осужденной не знали о ее местонахождении и считали уже погибшей.

10 октября мужчина приехал в колонию для свидания со своей племянницей. На протяжении 8 лет он является директором школы. Как оказалось, мужчина уже воспитал и вырастил родного брата заключенной, теперь он планирует временно забрать к себе дочь Алтынгуль из детского дома.

«В пятницу мне знакомые отправили новостной видеосюжет со дня открытых дверей. Я сразу узнал свою племянницу, родная кровь как никак. Даже не знаю, как описать свои эмоции в тот момент. Спустя столько лет поисков оказалось, что она жива и здорова, так еще и дочка есть. Теперь планирую взять ее под свою опеку до момента освобождения матери. Этот вопрос мы обсудили, Алтынгуль не против. Хочу выразить благодарность всем, кто помог мне. Кто знает, встретились бы мы снова, если бы ее не показали в новостях», – делится мужчина.

«После освобождения будешь жить с нами. Насчет этого не переживай, никто не против. Больше мы тебя никогда не потеряем», – на такой трогательной ноте закончился первый за 20 лет разговор дяди и племянницы.