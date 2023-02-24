Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды

Жительница города Караганды родила в патрульной автомашине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

23 февраля наряд полка патрульной полиции УП Караганды – инспекторы Медет Толегенов и Берик Кенесов – несли службу в Ново-Майкудукском секторе.

Около полуночи им из центра оперативного управления сообщили о скандале в квартире в одном из микрорайонов города. По адресу полицейские выяснили, что конфликт улажен.

«Мы с напарником находились у подъезда дома, когда к нам подошел мужчина. Он попросил сопроводить на спецмашине беременную супругу в акушерско-гинекологический центр. У женщины отошли воды, и она должна была вот-вот родить. Муж вызвал скорую помощь, но когда она приедет… Роженицу посадили на переднее пассажирское место, на заднее место устроили ее супруга. Проехали буквально несколько сот метров, когда женщина попросила остановиться, сказав, что у нее начались схватки», – рассказывает Медет Толегенов.

Полицейские не растерялись и начали оказывать роженице медицинскую помощь. Через некоторое время женщина в салоне служебной машины благополучно родила девочку.

Патрульные доставили маму с новорожденным в приемный покой акушерско-гинекологического центра и передали врачам.

На странице данного медицинского учреждения в Instagram медики отметили: «Сотрудники полиции среагировали максимально быстро и в самые короткие сроки доставили женщину в роддом». Оказалось, проявив оперативность, полицейские спасли жизни матери и ребенка.