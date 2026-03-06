Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Очевидно, что сейчас, когда Казахстан вступает на путь масштабной модернизации, созидательная роль женщин будет только возрастать. Проект Народной Конституции, вынесенный на республиканский референдум, – это исторический документ, определяющий будущий вектор развития нашего государства. В условиях обострения ситуации в мире Новая Конституция укрепит фундамент нашей Независимости и даст новый импульс деятельности всех общественно-политических институтов», - сказал Президент.
По словам Главы государства, сердцевина проекта Новой Конституции – это защита Независимости, Суверенитета, территориальной целостности Казахстана, прав и свобод наших граждан.
Проект Нового Основного закона содержит большое количество конкретных социальных норм, которые отсутствуют в большинстве развитых стран. Эти положения усиливают социальный характер Казахстана.
В нашей стране система социальной поддержки населения получила очень хорошее развитие. Государство безупречно и своевременно выполняет свои обязательства в этой сфере. Существуют более ста различных социальных льгот и пособий, многие программы предоставляются бесплатно.
«Это реалии сегодняшнего дня. Мы должны смотреть в завтрашний день, строить долгосрочные планы. Главное – это улучшение человеческого капитала и формирование нового качества нации. Поэтому следует уделять приоритетное внимание воспитанию ответственных граждан – образованного, трудолюбивого, созидательного поколения», - подчеркнул Президент.
Сегодня во всем мире большое внимание уделяют человеческому капиталу, или качеству человеческих ресурсов. Это требование современной технологической эпохи и важнейшая стратегическая задача для нашей страны. В этом деле исключительная роль, безусловно, принадлежит женщинам.
«Казахстан проводил и будет проводить ответственную социальную политику, в основе которой лежит принцип адресной поддержки наших граждан, которые действительно нуждаются в ней. К примеру, в нашей стране социальные выплаты, причем немалые по своему объему, осуществляются уже по факту рождения ребенка. Кроме того, декретные пособия выплачиваются до полутора лет, тогда как во многих других, в том числе вполне благополучных европейских странах женщины вынуждены выходить на работу через два-три месяца. А молодые мамы в Казахстане имеют возможность три года быть дома и спокойно заниматься детьми. При этом за ними сохраняются рабочие места, а время декретного отпуска учитывается в стаже. Как Глава государства я уделяю и буду уделять особое внимание поддержке материнства и детства. Эту работу считаю крайне важной, даже приоритетной в ряде других служебных обязанностей Президента», - сказал Глава государства.
В этой сфере уже приняты необходимые законодательные и институциональные меры. Теперь на уровне Конституции мы значительно усиливаем институт семьи в качестве исключительного по своей важности фактора стабильного развития общества.
Впервые закрепляется норма о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государственным органом. Эта юридическая новелла позволит обеспечить защиту прав детей, упрочить положение женщины и матери в семье.
Прогрессивным по своей сути смыслом дополнены нормы о том, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Более точные юридические формулировки ставят мощный конституционный заслон такому постыдному явлению, как принуждение девушек к браку.
В проекте Конституции закладываются институциональные и правовые основы устойчивого развития, которое непременно приведет к построению Справедливого, конкурентоспособного Казахстана с сильной, устойчивой, стабильной экономикой.
Действующая Конституция была принята в тот период, когда Казахстан только начинал уверенно вставать на ноги. В то время первоочередными задачами были сохранение независимости, формирование институтов государственной власти и обеспечение стабильности.
Но, как известно, время не стоит на месте. Сегодня Казахстан – это сильное государство с высоким международным авторитетом, устойчивой политической системой и стабильно развивающейся экономикой. Зарубежные политики и эксперты уважают нашу страну и признают ее влиятельным средним государством.
«Мы выступали и будем выступать в защиту международного права, ставшего основой Устава ООН. Это принципиальная позиция Казахстана. Наше государство не может позволить себе иметь Основной закон, в котором содержатся положения, недвусмысленно ущемляющие национальное законодательство, ставящие его на вторую позицию. Это тоже вопрос Независимости и суверенитета. Конституция содержит нормы, укрепляющие единство народа Казахстана, межэтническое, межконфессиональное согласие, толерантность. Это наше политическое и духовное достояние, которое мы всем нашим обществом обязаны защищать правовыми средствами», - продолжил Президент.
Он отметил, что экономика Казахстана – крупнейшая в Центральной Азии и на Кавказе. Наша страна входит в число 50 ведущих экономик мира. Для государства с населением в 20 миллионов человек это, безусловно, достойный результат.
Казахстан последовательно идет своим путем, развивая тесные отношения со всеми странами и проводя взвешенную, прагматичную внешнюю политику, основанную на национальных интересах.
Принятие новой Конституции – это требование времени, важнейшая и неотложная задача, стоящая перед нашим государством. Проект Основного закона показывает, что Казахстан – это государство с прочным фундаментом, идущее выверенным стратегическим курсом и устремленное в будущее. Каждая норма будет служить национальным интересам.
В проекте Конституции ясно отражены такие принципы, как Справедливость и Патриотизм, Закон и Порядок, Чистота и Ответственность.
«Сегодня мы как единая нация подошли к важному историческому рубежу. На предстоящем общенациональном референдуме народ сделает выбор, который определит судьбу страны. На значении и содержании новой Конституции я еще подробно остановлюсь в ближайшее время», - подчеркнул Глава государства.