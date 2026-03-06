Фото: Акорда

«Очевидно, что сейчас, когда Казахстан вступает на путь масштабной модернизации, созидательная роль женщин будет только возрастать. Проект Народной Конституции, вынесенный на республиканский референдум, – это исторический документ, определяющий будущий вектор развития нашего государства. В условиях обострения ситуации в мире Новая Конституция укрепит фундамент нашей Независимости и даст новый импульс деятельности всех общественно-политических институтов», - сказал Президент.

По словам Главы государства, сердцевина проекта Новой Конституции – это защита Независимости, Суверенитета, территориальной целостности Казахстана, прав и свобод наших граждан.

Проект Нового Основного закона содержит большое количество конкретных социальных норм, которые отсутствуют в большинстве развитых стран. Эти положения усиливают социальный характер Казахстана.

В нашей стране система социальной поддержки населения получила очень хорошее развитие. Государство безупречно и своевременно выполняет свои обязательства в этой сфере. Существуют более ста различных социальных льгот и пособий, многие программы предоставляются бесплатно.

«Это реалии сегодняшнего дня. Мы должны смотреть в завтрашний день, строить долгосрочные планы. Главное – это улучшение человеческого капитала и формирование нового качества нации. Поэтому следует уделять приоритетное внимание воспитанию ответственных граждан – образованного, трудолюбивого, созидательного поколения», - подчеркнул Президент.

Сегодня во всем мире большое внимание уделяют человеческому капиталу, или качеству человеческих ресурсов. Это требование современной технологической эпохи и важнейшая стратегическая задача для нашей страны. В этом деле исключительная роль, безусловно, принадлежит женщинам.

«Казахстан проводил и будет проводить ответственную социальную политику, в основе которой лежит принцип адресной поддержки наших граждан, которые действительно нуждаются в ней. К примеру, в нашей стране социальные выплаты, причем немалые по своему объему, осуществляются уже по факту рождения ребенка. Кроме того, декретные пособия выплачиваются до полутора лет, тогда как во многих других, в том числе вполне благополучных европейских странах женщины вынуждены выходить на работу через два-три месяца. А молодые мамы в Казахстане имеют возможность три года быть дома и спокойно заниматься детьми. При этом за ними сохраняются рабочие места, а время декретного отпуска учитывается в стаже. Как Глава государства я уделяю и буду уделять особое внимание поддержке материнства и детства. Эту работу считаю крайне важной, даже приоритетной в ряде других служебных обязанностей Президента», - сказал Глава государства.

В этой сфере уже приняты необходимые законодательные и институциональные меры. Теперь на уровне Конституции мы значительно усиливаем институт семьи в качестве исключительного по своей важности фактора стабильного развития общества.

Впервые закрепляется норма о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государственным органом. Эта юридическая новелла позволит обеспечить защиту прав детей, упрочить положение женщины и матери в семье.

Прогрессивным по своей сути смыслом дополнены нормы о том, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Более точные юридические формулировки ставят мощный конституционный заслон такому постыдному явлению, как принуждение девушек к браку.

В проекте Конституции закладываются институциональные и правовые основы устойчивого развития, которое непременно приведет к построению Справедливого, конкурентоспособного Казахстана с сильной, устойчивой, стабильной экономикой.

Действующая Конституция была принята в тот период, когда Казахстан только начинал уверенно вставать на ноги. В то время первоочередными задачами были сохранение независимости, формирование институтов государственной власти и обеспечение стабильности.

Но, как известно, время не стоит на месте. Сегодня Казахстан – это сильное государство с высоким международным авторитетом, устойчивой политической системой и стабильно развивающейся экономикой. Зарубежные политики и эксперты уважают нашу страну и признают ее влиятельным средним государством.

«Мы выступали и будем выступать в защиту международного права, ставшего основой Устава ООН. Это принципиальная позиция Казахстана. Наше государство не может позволить себе иметь Основной закон, в котором содержатся положения, недвусмысленно ущемляющие национальное законодательство, ставящие его на вторую позицию. Это тоже вопрос Независимости и суверенитета. Конституция содержит нормы, укрепляющие единство народа Казахстана, межэтническое, межконфессиональное согласие, толерантность. Это наше политическое и духовное достояние, которое мы всем нашим обществом обязаны защищать правовыми средствами», - продолжил Президент.

Он отметил, что экономика Казахстана – крупнейшая в Центральной Азии и на Кавказе. Наша страна входит в число 50 ведущих экономик мира. Для государства с населением в 20 миллионов человек это, безусловно, достойный результат.

Казахстан последовательно идет своим путем, развивая тесные отношения со всеми странами и проводя взвешенную, прагматичную внешнюю политику, основанную на национальных интересах.

Принятие новой Конституции – это требование времени, важнейшая и неотложная задача, стоящая перед нашим государством. Проект Основного закона показывает, что Казахстан – это государство с прочным фундаментом, идущее выверенным стратегическим курсом и устремленное в будущее. Каждая норма будет служить национальным интересам.

В проекте Конституции ясно отражены такие принципы, как Справедливость и Патриотизм, Закон и Порядок, Чистота и Ответственность.