Роман Скляр провёл переговоры в Москве

По итогам переговоров сторонами была выражена приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, реализации совместных мер по созданию дополнительных возможностей с целью более тесной работы в промышленной, торгово-экономической, инвестиционной сферах.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Казахстанская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром посетила с рабочим визитом Москву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

В состав делегации вошли министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, и.о. первого заместителя руководителя Аппарата Правительства РК Габит Сыздыкбеков, председатель правления АО «НК «Казахстан темир жолы» Нурлан Сауранбаев.

В ходе встреч с заместителями председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, Денисом Мантуровым, Александром Новаком, Алексеем Оверчуком, министром транспорта РФ Виталием Савельевым были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, текущее состояние и перспективы взаимодействия в нефтегазохимической и электроэнергетической отраслях.

В частности, были затронуты темы развития транспортно-логистических маршрутов «Западная Европа – Западный Китай» и «Север – Юг», строительства новых железнодорожных линий, реконструкции автомобильных дорог и пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.

Также участники встречи коснулись вопросов промышленной кооперации, а именно, реализации совместных проектов в автомобилестроении, горно-металлургической отрасли, агропромышленном комплексе.

По итогам переговоров сторонами была выражена приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, реализации совместных мер по созданию дополнительных возможностей с целью более тесной работы в промышленной, торгово-экономической, инвестиционной сферах.

Российская сторона подтвердила участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан». Ее проведение планируется 23-25 сентября 2023 года в Астане.