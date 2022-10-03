Россиян, учинивших драку в Уральске, выдворят из Казахстана

Россияне, которые затеяли драку возле одного из ночных клубов в городе Уральске, будут выдворены из Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

30 сентября примерно в 00:00 часов инспекторы центра оперативного управления Департамента полиции Западно-Казахстанской области при мониторинге камер наружного видеонаблюдения заметили драку мужчин возле одного из ночных клубов Уральска.

Прибывший наряд полиции задержал граждан России, которые будучи пьяными учинили драку между собой.

По данному факту был собран материал, опрошены свидетели и очевидцы. Участники конфликта были доставлены в Абайский отдел полиции.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы по административным статьям «Мелкое хулиганство», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Нарушение тишины».

1 октября постановлением специализированного административного суда Уральска за совершение мелкого хулиганства гражданам РФ 1992 и 1995 годов рождения назначили наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

3 октября специализированный адмсуд Уральска на основании статьи 28 Закона РК «О правовом положении иностранцев» принял решение о выдворении за пределы страны всех участников драки.