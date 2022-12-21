Россиянина с 27 нарушениями ПДД задержали в Костанайской области

Фото: polisia.kz

В Костанайской области задержали водителя с 27 нарушениями правил дорожного движения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, сегодня, 21 декабря, сотрудники полиции с помощью комплекса Ekin Patrol G2 задержали водителя Scania с российским учетом.

"Водитель авто является гражданином Российской Федерации, у которого имелись 27 нарушений ПДД, зафиксированные автоматическими средствами фиксации на общую сумму 688 445 тенге", - проинформировали полицейские.

Правоохранители напоминают, что согласно нормам административного законодательства правонарушитель имеет право погасить административный штраф в размере 50% в течение 7 суток с момента составления протокола, а если правонарушение зафиксировано автоматическими средствами фиксации - с момента надлежащего доставления предписания.