ИИ будет мониторить посевную кампанию в Казахстане

В Казахстане внедряют цифровую платформу с элементами ИИ для мониторинга посевной кампании

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Использование цифровых технологий и усиление контроля за качеством семян станут ключевыми факторами повышения эффективности растениеводства. О цифровизации отрасли и обеспечении агротехнологических мероприятий на заседании правительства доложил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, Министерством ИИ и цифрового развития разработана платформа для сбора данных о ходе посевной, которая сейчас работает в пилотном режиме. В дальнейшем в систему внедрят элементы искусственного интеллекта для анализа и прогнозирования производства.

Параллельно ведется работа по обеспечению качества семян: общая потребность составляет 2,3 млн тонн, которые соответствуют 1 и 2 классам стандарта. Также зафиксированы внутренние цены на удобрения.

«В соответствии с поручением Главы государства с апреля начат прием заявок на льготное финансирование строительства и модернизации элеваторов. Нами разработана Дорожная карта по реализации данного поручения, где предусмотрены основные критерии финансирования и индикаторы по строительству и модернизации объектов хранения зерна. При полном обеспечении финансированием, планируется расширение элеваторных мощностей до 1 млн тонн», — сообщил Азат Султанов.

 

