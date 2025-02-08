Рост промпроизводства Астаны достиг отметки 2,5 трлн тенге

Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о реализуемых для экономики города инвестиционных проектах, сообщает официальный сайт акимата столицы.

«Продолжаем привлекать в развитие города частные инвестиции. К примеру, в 2024г. в экономику города было привлечено 1,9 трлн тенге инвестиций, что на 13% больше показателя 2023г. Рост промышленного производства столицы превысил 6,7%, достигнув отметки 2,5 трлн тенге, рост в обрабатывающей промышленности - на 9,8%. Провел заседание инвестштаба, где рассмотрели ряд предложений инвесторов. К примеру, рассмотрели проекты, включающие строительство сервисного центра по обслуживанию электровозов, комплекса по сортировке и переработке твердых бытовых отходов, многоуровневых паркингов, а также заводов по производству стальных труб, сборке жгутов-кабелей и автоклавного газобетона», - написал он.

К примеру, компания «M Clinic» презентовала проект по строительству многопрофильной клиники, французская компания ALSTOM планирует построить сервисный центр по обслуживанию электровозов. Центр будет обеспечивать обслуживание 250 грузовых и 119 пассажирских электровозов.

Общая сумма инвестиций по представленным проектам составляет порядка 215 млрд тенге. Сроки реализации намечены на период с 2025 по 2030 годы. Создание данных проектов также позволит создать постоянные рабочие места.