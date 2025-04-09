Рост случаев интернет-мошенничества отмечают в ЗКО

Мошенничество
120
Портнягина Наталья
собкор по Западно-Казахстанской области

Почти на 30% выросло за три месяца число зарегистрированных фактов интернет-мошенничеств в Западно-Казахстанской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Звонок «из банка», покупки в фейковых интернет-магазинах, инвестиции в сомнительные проекты – наиболее распространенные виды киберпреступлений. Как отмечают в департаменте полиции ЗКО, несмотря на проводимую широкомасштабную работу в этом направлении, интернет-мошенники придумывают новые, все более изощренные способы отъема денег у населения.

За три месяца этого года зарегистрировано 129 фактов. Лишь каждое второе преступление раскрывается. Из завершенных 66 уголовных дел 51 – относятся к категории тяжких. 

В начале этого года в ДП ЗКО создано управление по противодействию киберпреступности. В настоящее время штат укомплектован, в целях повышения финансовой и технической грамотности сотрудники подразделений прошли курсы в вузах МВД РК.

Учитывая непосредственное отношение к банковской системе преступлений, связанных с интернет-мошенничеством, с банками второго уровня на территории области подготовлен меморандум. Для выявления в регионе SIM-BOX устройств создана специальная группа для оперативного обмена информацией в месенджере «WhatsApp» с сотрудниками операторов связи. В ИС «Кибернадзор» внесено 1 557 подозрительных интернет-ресурсов. С помощью электронной платформы «Антифрод-центр» на 1 024 сомнительных счетах остались заблокированными денежные средства на сумму свыше 11 млн тенге.

Основной способ противодействи киберпреступности – это профилактика, считают полицейские. На постоянной основе проводится разъяснительная работа в  коллективах предприятий и организаций,  посредством телеканалов и интернет-платформ.

#ЗКО #мошенничество

Популярное

Все
Целый этаж сгорел в общежитии Астаны
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Впервые за 5 лет в Созакский район поступило более 1,3 млрд кубометров воды
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Казахстан временно запретил импорт куриных яиц
Подспорье для аграриев
Общественное участие и контроль – необходимость
Большая радость для детей и взрослых
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Система образования находится на важном этапе трансформации
Более 20 населенных пунктов в области Жетысу включат в карту газификации
Высокая оценка учителей и школьников
Свыше 2,5 млрд тенге выделили на водоснабжение сельчан Туркестанской области
Новые возможности для охотников и рыбаков
Пациенты будут получать лечение на месте
Видеть результат своего труда
Табунщик на селе – фигура ключевая
20 человек стали жертвами пожара в доме престарелых в Китае
«Елорда жастары»: шанс обзавестись квартирой
Основатель братства архивистов
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
«День освобождения»: Трамп объявил 2 апреля началом тарифной войны со всем миром
Дожди с градом и снегом идут в Казахстан
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Без права на ошибку: дорожница рассказала о профессии
20 улиц в Шымкенте назовут в честь ветеранов Великой Отечественной войны
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Проект «Полиэтилен» с далеко идущими планами
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Вдохновляем детей на мечты в Международный день детской книги
Всемирный день распространения информации об аутизме: жизненный сценарий для особенного юноши
Дело о секс-рабстве кызылординской школьницы: суд вынес приговор
Крепнут отношения Казахстана и Узбекистана в военной сфере
В столичной гимназии говорили о наследии Смагула Садвокасова
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей

Читайте также

Астанчанин организовал схему по вербовке студентов-дропперов
Жительница Костаная чуть не перевела «Киану Ривзу» 400 долл…
Расстаются с миллиардами
В Петропавловске разоблачили мошенническую телефонную сеть

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]