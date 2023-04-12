Рост цен на ГСМ: ввести компенсации для нуждающихся казахстанцев предложил мажилисмен

Экономика, Энергетика, Общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Аскар Садыков предлагает разработать компенсационные механизмы для малообеспеченных семей и производителей социальных товаров в связи с повышением цен на горюче-смазочные материалы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Депутат констатировал, что анонсированное Министерством энергетики повышение цен на ГСМ вызвало большой ажиотаж среди населения.

«В то же время в условиях рыночной экономики искусственное сдерживание цен приводит к опустошению внутреннего рынка ГСМ иностранными и «теневыми» субъектами, что наносит прямой ущерб национальной экономике. Приходится признать, что в условиях растущего вывоза ГСМ в соседние страны, выравнивание цен для предупреждения дефицита было вынужденным, но прагматичным решением», – акцентировал парламентарий.

По мнению Садыкова, Правительство подошло к данному вопросу половинчато, не просчитав последствий роста цен в цепочке стоимости, прежде всего, тарифов на коммунальные услуги и цен на сельхозпродукцию и социально значимые товары для населения.

«При таком подходе повышение цен на ГСМ больно ударит по малообеспеченным слоям населения, а также по сельхозпроизводителям и малому и среднему бизнесу. Отдельным вопросом стоит структура ценообразования ГСМ.

К примеру, в России стоимость сырья в литре бензина составляет 12%, а 69% – налоги и акцизы. То есть на топливе, прежде всего, зарабатывает бюджет. В Казахстане стоимость сырья в цене на бензин – 58%, а налоги составляют лишь 15%, то есть у нас от повышения цены выигрывают нефтяные компании и посредники», – обозначил мажилисмен.

Он напомнил о поручении главы государства выявлять и исключать подобных посредников.

Резюмируя, депутат предложил дополнить решение о повышении цен на ГСМ мерами по защите малообеспеченных слоев населения, в частности, рассмотреть возможность введения компенсационных адресных выплат на связанные расходы.

Кроме того, он считает нужным проработать вопрос введения фиксированных тарифов, зависящих от подорожания ГСМ (на энергию и транспортные расходы), для производителей социально значимых товаров для населения (продуктов питания, лекарств, одежды и обуви) из числа малого и среднего бизнеса и агропромышленного комплекса, а также принять меры по выявлению и исключению фирм-посредников в нефтегазовой сфере.

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