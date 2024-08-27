Рост ВВП Казахстана в 2025 году составит 5,6%

На заседании правительства под председательством Олжаса Бектенова был рассмотрен прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Кабмина
Также был рассмотрен проект закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда РК». С докладом выступил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.
Министр нацэкономики отметил, что данный прогноз сформирован с учетом ожиданий международных организаций по росту мировой экономики и конъюнктуры на внешних товарных рынках. Так, согласно прогнозу МВФ, мировая экономика в 2025 году вырастет на 3,3%. Консенсус-прогноз по мировой цене на нефть на 2025 год составляет $78 за баррель.
«В зависимости от изменений внешних параметров рассмотрены три варианта развития сценария: базовый, оптимистичный и пессимистичный. При базовом сценарии предлагается средняя цена на нефть на уровне $75 за баррель. Реальный рост ВВП в 2025 году по прогнозам составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за 5 лет – 5,4%. Номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году до 234,2 трлн тенге или $498,4 млрд в 2029 году, что обеспечивает выполнение поручения главы государства по удвоению размера экономики. При этом ожидается рост во всех отраслях экономики», — сообщил Н. Байбазаров.