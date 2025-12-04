Ростом долговой зависимости среди молодежи обеспокоен сенатор

О проблеме лёгкой доступности микрокредитов для молодежи в своем депутатском запросе, рассказал сенатор Геннадий Шиповских, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Парламентарий отмечает, что многие молодые люди, не имея достаточного опыта, легко поддаются агрессивной рекламе микрофинансовых организаций, берут займы и затем оказываются в долговой ловушке из-за высоких процентов и штрафов. Это уже не частная финансовая трудность отдельных семей, а тенденция, угрожающая социальной стабильности. Сенатор подчеркивает, что профильное Агентство не ведет статистику по таким заемщикам, что мешает объективно оценить масштаб проблемы, хотя обращения граждан и данные из соцсетей свидетельствуют о росте долговой нагрузки среди молодежи.

«К возникновению данной проблемы приводит чрезмерная легкость и быстрота оформления микрокредитов, агрессивная реклама со стороны микрофинансовых организаций, направленная на молодежь, а также низкий уровень финансовой грамотности. Недостатки в регулировании деятельности микрокредитных организаций усугубляют ситуацию: возможность получить заем в течение нескольких минут, лишь указав личные данные, побуждает молодежь принимать финансовые обязательства, не оценивая их последствия. Это негативно отражается на психологическом состоянии молодых людей, приводит к стрессу, депрессии и социальной изоляции», - отметил Геннадий Шиповских.

Так, сенатор предлагает ужесточить порядок выдачи микрокредитов молодежи, прекратив практику их оформления с 18 лет без проверки. Он считает необходимым поднять возрастной порог до 21 года и ввести обязательную оценку финансового положения молодых заемщиков. Помимо этого, сенатор предлагает внедрить обязательный предмет по финансовой грамотности в школах и колледжах, а также создать государственную онлайн-платформу и сеть региональных центров поддержки, где молодежь, столкнувшаяся с долговыми, юридическими или психологическими трудностями, сможет получать бесплатную консультационную и психологическую помощь.

