Ротацию казахстанских миротворцев провели в Центральноафриканской Республике

Международное сотрудничество , Армия
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В ЦАР прошли службу уже четыре военнослужащих РК

Фото: пресс-служба ЦМО МО РК

В Центральноафриканской Республике проведена очередная ротация казахстанских миротворцев. В рамках «Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в ЦАР» на смену майору Арману Бекбаеву, достойно прослужившему год в условиях сложной обстановки в регионе, прибыл подполковник Айбар Актуреев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ЦМО МО РК

Стоит отметить, что в Центральноафриканской  Республике прошли службу уже четыре военнослужащих Вооруженных сил Казахстана. Казахстанские миротворцы, выполняя свой долг в ЦАР, работают над анализом внутренней ситуации, координируют действия различных компонентов миссии, и готовят детальные отчёты для командования, что делает их незаменимыми в обеспечении устойчивого мира в регионе.

Каждый год их вклад в стабилизацию обстановки высоко оценивается руководством миссии. За профессиональные качества казахстанские офицеры неоднократно получали благодарственные письма и медали, что подтверждает их заслуженный авторитет среди международных коллег.

10 апреля 2014 года Совет Безопасности ООН, выразив обеспокоенность кризисом безопасности, гуманитарной и политической ситуацией, а также нарушением прав человека в Центральноафриканской Республике и его последствиями для региона, санкционировал развертывание миротворческой миссии МИНУСКА. Главной задачей миссии стала защита гражданского населения. На первом этапе МИНУСКА также занималась поддержкой переходного политического процесса, содействием гуманитарной помощи, защитой прав человека, поддержкой правосудия и верховенства закона, а также процессами разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации.

#ООН #миротворцы #ротация #ЦАР

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