Ручей Сарыбулак восстанавливают в столице

Столица , Экология
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В Астане в пилотном режиме реализовали проект «Биологическая ремедиация (реабилитация)  ручья Сарыбулак», передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы

Фото: с сайта акимата Астаны

Проект нацелен на восстановление экосистемы ручья Сарыбулак и снижение антропогенной нагрузки методом биологической мелиорации. Площадь участка, расположенного в верхней части водоема, составила 30 гектаров.

«Способ включает использование штаммов одноклеточных зелёных водорослей «хлореллы», выращенных в установке-культиваторе. Каждый год летом в особенности на ручье Сарыбулак происходит интенсивное размножение сине-зеленых водорослей, что вызывает «цветение» воды, неприятный запах и приводит к неблагоприятной экологической обстановке», - рассказал руководитель отдела водными объектами и отходами управления охраны окружающей среды и природопользования Айдар Рашид.

По его словам, при массовом отмирании сине-зеленые водоросли (цианобактерии) выделяют неприятный запах и ядовитые  вещества - цианотоксины, снижают качество воды, вызывают гибель рыбы.

«Для решения этой проблемы предлагается биологический подход, который заключается в структурной перестройке фитопланктонного сообщества. Известно, что зелёные водоросли являются антагонистами по отношению к сине-зелёным. Поэтому преобладание в водоеме представителей зеленых водорослей предотвращает массовое развитие сине-зеленых, предохраняя водоем от «цветения», - добавил он.

Айдар Рашид пояснил, что для повышения роли зеленых водорослей в предотвращении «цветения» воды сине-зелеными в водоём вводятся зелёные водоросли специального штамма Chlorella vulgaris. Обладая планктонными свойствами, этот штамм подавляет рост и  развитие сине-зеленых водорослей родов Aphanizomenon, Anabaena, Oscillatoria и Microcystis, значительно уменьшает содержание нитратов, фосфатов, повышает уровень растворённого кислорода и запускает естественные механизмы самоочищения в  водоеме.

Запуск проекта инициирован управлением охраны окружающей среды и природопользования при участии представителей департамента экологии, Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, РГП «Казводхоз», ТОО «Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство», студентов вузов и экоактивистов.

#Астана #экология #ручей

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